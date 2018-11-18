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7 нужных вещей за полцены в ноябре

19.11.2018 07:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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На календаре – ноябрь. За окном безрадостный пейзаж. До лета еще слишком далеко, чтобы ждать его прихода и планировать отпуск. На улицу лишний раз выходить не хочется из-за капризной погоды. Вот бы спрятаться в своей «берлоге» и дождаться оттепели!

7 нужных вещей за полцены в ноябре

Мы в FOROOM решили дать отпор унылому ноябрю и придумали, как сделать третий месяц осени приятнее в два раза. В этом нам помогла выгодная акция «Цены пополам» (скидка -50% на акционные товары) и советы, благодаря которым можно действительно не пережить, а прожить ноябрь. И сделать это с радостью!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60728.php

7 нужных вещей за полцены в ноябре

1. Добавьте красок в каждый день. Яркие цвета поднимают настроение – это доказано учеными. Мы решили поддержать научный подход и предлагаем вам приобрести разноцветные махровые полотенца 40х70см и 50х90см дешевле в 2 раза!

2. Согревайтесь изнутри. Холодное время года можно любить уже за теплые напитки: кофе, какао, чай, глинтвейн будут в два раза вкуснее, если пить их из новых уютных кружек. У нас скидка -50% на два вида кружек: керамические и стеклянные с крышкой и трубочкой.

3. Окружите себя вещами, которые упростят вашу жизнь. В магазинах FOROOM вы можете купить дозатор с подставкой для моющего средства или двухъярусную этажерку для сервировки за полцены!

4. Позаботьтесь о любимой машине, ведь именно она будет с вами покорять зимние дороги. Подготовьтесь к первым снегопадам, купив щетку-скребок для авто с пятидесятипроцентной скидкой! И помните о том, что пора поменять резину.

5. Не забывайте о себе! Вместе с теплой одеждой в нашей осенне-зимней жизни появляются шапки и перчатки. Шапки порой соблазняют нас не думать о прическе, ведь все равно ж испортится, а перчатки скрывают неидеальный маникюр. Так поступать нельзя! Заботиться о себе нужно все 365 дней в году. Поддержать красоту ваших ручек поможет маникюрный набор. И в ноябре в FOROOM его можно купить со скидкой 50%!

Если чувствуете, что ноябрь берет свое и ваше настроение ухудшается, срочно отправляйтесь на шопинг-терапию в наши магазины! Ведь в ноябре вас ждут еще приятные скидки от 11% до 32% и широкий ассортимент товаров «Все по 2 рубля».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60728.php

7 нужных вещей за полцены в ноябре

Более подробно ознакомиться с акционным ассортиментом можно на нашем сайте: https://www.foroom.by/aktsii-v-roznitse/

Проживем ноябрь выгодно вместе с FOROOM!

г. Брест, ул. Московская, 273 В, ТЦ "INTERSPAR", 2-й этаж
Время работы: 
пн-вс 10.00-21.00
Тел.: (0162) 28-59-85

г. Брест, ул. Махновича, 6, ТЦ "Варшавский", 2-й этаж
Время работы: 
пн-вс 10.00-21.00
Тел.: (0162) 25-82-57

г. Брест, ул. Советская, 16, ТЦ "Детский мир", 2-й этаж

пн-вс 10.00-20.00
Тел.: (0162) 20-95-36

 
Теги: Брест
 
 
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На календаре – ноябрь. За окном безрадостный пейзаж. До лета еще слишком далеко, чтобы ждать его прихода и планировать отпуск. На улицу лишний раз выходить не...
 
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