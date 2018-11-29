«С пятницы по понедельник любовница жила с нами». Адвокат комментирует историю гражданской жены

24 года назад Надежда (имя героини изменено по ее просьбе. — Прим. ред.) решила жить с любимым человеком без штампа в паспорте. И в наши дни о гражданском браке ведутся ожесточенные споры, но в 90-е ее выбор был более чем необычным. Со своим гражданским мужем она вырастила двоих детей, но после того как младшему ребенку исполнилось 18 лет, Надежда оказалась на улице. Мужчина через суд выселил ее из квартиры, где они жили вместе.

Можно ли выйти из непростой ситуации, Надежде рассказывает адвокат.





— Мне никогда не хотелось официального брака, — говорит Надежда. — Я считала, да и сейчас не изменила мнение, что если у людей все хорошо, то они будут счастливо жить без официального оформления отношений.

Надежда родилась в Минске, познакомилась с гражданским супругом в 1991 году: работали вместе в сфере торговли. Потом муж начал свой бизнес. Съехались через год после встречи, чтобы удобней было видеться.

— Мама, друзья и приятели относились к нашему выбору по-разному, часто подшучивали на тему, когда же будет свадьба, — вспоминает женщина.

Вопросы участились, когда Надежда забеременела: от сына гражданский муж не отказался, признал отцовство и дал свою фамилию. Спустя шесть лет родился еще один ребенок.





— Редко поднимали тему свадьбы, для меня это было не так важно, ведь даже находясь в браке можно развестись, штамп не спасет семью. Тем более муж часто говорил: родится второй ребенок — распишемся. Родился — но предложения не последовало. А про юридическую сторону я тогда не думала.

Так как женщина ушла сначала в один декретный отпуск, потом во второй, то продолжительное время не работала. Муж-бизнесмен уверил Надежду, что работать ей, тем более продавцом, не надо. Она растила детей, вела домашнее хозяйство: готовила, убирала и стирала. К работе вернулась, только когда дети подросли, спустя 15 лет после ухода в декрет.

— Меня словно осенило. Я поступила в университет на заочное отделение, чтобы получить хоть какое-то высшее. Начала искать подработки, и слава Богу: когда со мной приключилась такая беда, я смогла заработать на кусок хлеба.

В 2007 году семья переехала в новую квартиру — ее построил муж, он же — собственник жилья. Надежду в квартире он прописал как мать детей. Она была уверена, что это постоянная прописка, что она член семьи. А в 2011 году в отношениях гражданских супругов появилось напряжение. Они начали ссориться, муж стал часто уходить с друзьями играть в бильярд на все выходные.





— Да, случались конфликты, но кто в нашей стране не ругается с мужьями или с женами? Я все так же считала нас семьей и старалась сглаживать ссоры. Но вдруг в 2015 году приходит письмо из суда о выселении, причем без предоставления жилого помещения. Я была в шоке! Статья 95 ЖК п. 2. И тут выяснилось: муж — собственник квартиры, а я не член семьи.

Надежда наняла адвоката и подала встречный иск о признании ее членом семьи.

— Так как дочери было 15 лет, меня не выписали, мужу в иске отказали, а мой удовлетворили. Мы долго жили в незарегистрированном браке и вели совместное хозяйство, воспитывали детей, покупали какие-то вещи и так далее. Муж подал кассационную жалобу. Я пошла в городской суд, но ничего не вышло. Я осталась с пропиской в этой квартире, но не как член семьи. Можно было пойти дальше в Верховный суд, но адвокат сказал, что шансов нет, а затраты на суды очень большие. У меня просто не было таких денег, поэтому я этого делать не стала.

Все это время Надежда жила вместе с мужем и детьми. Вскоре стала ясна причина его действий: у мужа появилась другая женщина, которая младше его на 20 лет.

— Начала приходить к на выходные в квартиру. У нее уже был ребенок, но она оставляла его матери. С вечера пятницы по понедельник любовница жила с нами, они с мужем закрывались в комнате от семьи. Я все понимаю: возраст такой у мужа — седина в бороду… Да встречайся ты с кем угодно, но зачем же дома при детях? Какой пример вы подаете? А дочери было всего 15 лет, это нежный возраст, ей очень тяжело все это воспринимать.





— Муж настаивал на своем, я подходила к его новой женщине и просила встречаться за пределами квартиры, но она слушать не стала.

Три года такой жизни Надежда описывает словом «дурдом». А в 2018 году муж опять подал в суд на выселение ее из квартиры

— В день рождения дочери, когда ей исполнилось 18 лет, муж пошел оформлять исковое заявление к своему адвокату, — говорит женщина, — Ну вот очень он хотел меня выселить. Не понимаю, чем я так ему насолила? На компромиссы он идти не хотел, я уговаривала его еще в 2015 году купить однокомнатную квартиру, оформить на дочь или сына, чтобы мы ушли. Но он отказался.

Надежда взяла личные вещи, упаковала в коробки и отвезла их подруге. Несколько недель прожила с ней, а потом сняла комнату недалеко от прежней квартиры, чтобы чаще видеться с дочерью.

— Дочери уже 18 лет, но это не значит, что ей не нужна мама. Может быть, ребенку тяжелее сейчас, чем в 15 лет. Но я не могу ее забрать. У дочьки своя комната, отец оплачивает учебу в вузе, а я не потяну содержание нас обеих. Сын-то уже взрослый, он устроился на работу, но продолжает жить с отцом.





Надежде недавно исполнилось 46 лет, она говорит, что до сих пор до конца не осознала, что осталась без дома. На три месяца ее прописала подруга, а что дальше делать, женщина не знает.

— Так как у меня нет жилья, я пошла в исполком, чтобы стать в очередь нуждающихся. Понимаю, что очередь длится десятилетиями, но я надеялась получить арендное жилье — однако мне отказали в постановке на нее. Мне сказали: «У вас же в квартире, где вы раньше жили, хватает метров!». Так меня же выписали оттуда! И вот я в такой ловушке: получается, в той квартире я никто, а здесь они почему-то ее учитывают.

— Адвокат, к которому я обращалась, говорит, что шансов вернуться в квартиру нет. К сожалению, гражданский брак у нас не считается браком. Знать бы, что так получится, — я, скорее всего, расписалась бы тогда. С другой стороны — и официальный брак не защитит от такой ситуации. Муж может выселить и официальную жену, если он собственник. В 2013 году в силу вступил новый ЖК, где указано, что выселить человека можно по требованию собственника, так мне объяснили. Думаю, что лучше даже подписывать брачный договор, перед тем как начать совместно жить. Потому что у всех всегда отношения начинаются хорошо, любовь до гроба и так далее, но любой брак может дорого обойтись.

Комментарий адвоката:

Татьяна Семешко, адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»

— Героиня данного материала — пример того, какие последствия с юридической и материальной точки зрения может иметь сожительство без регистрации брака. На сегодня, несмотря на 24 года совместного проживания с отцом своих детей, Надежда не имеет ни доли в праве собственности на его квартиру, ни даже права на проживание в этом жилом помещении. Причина одна — Надежда не подумала о юридической стороне вопроса, о чем сама упоминает в своем рассказе. А зря.

Сейчас титульный собственником квартиры — ее бывший сожитель. При этом, Надежда не скрывает — квартира построена именно им, то есть за его счет, поскольку в период, предшествующий приобретению жилья, она длительное время нигде не работала и дохода не имела.

Необходимо отметить, что даже в тех ситуациях, когда сожители реально осуществляют строительство жилья в долях друг с другом, доказать это впоследствии, а тем более добиться признания права на долю в квартире за тем из них, на кого изначально не регистрировалось право собственности — задача трудновыполнимая. В этом же случае, учитывая обстоятельства дела, об этом не может быть и речи.

Далее, не имея доли в праве собственности на квартиру, Надежда также никогда не являлась членом семьи своего сожителя, то есть с юридической точки зрения была и остается чужим для него человеком. Закон относит ее к категории других граждан, имеющих право владения и пользования жилым помещением и не имеющих доли в праве общей собственности на него.













Справочно: в соответствии с п. 2 ст.95 Жилищного кодекса Республики Беларусь (далее — ЖК Республики Беларусь), такие граждане подлежат выселению из жилого помещения по требованию собственника жилого помещения без предоставления другого жилого помещения. Иное может быть установлено Брачным договором или письменным соглашением о порядке пользования жилым помещением. Однако ни один из указанных документов в рассматриваемой ситуации не заключался. Как следствие, Надежда была выселена из квартиры своего бывшего сожителя законно.

В свою очередь, зарегистрированный брак защитил бы ее от подобной ситуации — Надежда ошибается, утверждая обратное.

Следует пояснить, что если бы на момент приобретения квартиры героиня сегодняшнего материала состояла в браке, то жилое помещение поступило бы в их с супругом общую совместную собственность.

Следует учитывать: согласно ч.1 ст. 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь), имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью.

Что это значит: даже если бы титульным собственником квартиры стал супруг, Надежде все равно принадлежала бы доля в имуществе. И не просто доля: как супруга, она была бы вправе требовать признания за ней права собственности на ½ квартиры.

Справочно: по общему правилу, в случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными (ч.1 ст. 24 КоБС Республики Беларусь).

При этом, в ч.1 ст. 23 КоБС Республики Беларусь подчеркивается: по общему правилу, супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения совместно нажитым в период брака имуществом.

Как следствие, после расторжения брака бывший супруг Надежды не смог бы выселить ее из квартиры как бывшего члена своей семьи — она была бы равноправным собственником данного имущества, и норма п. 2 ст.95 ЖК Республики Беларусь была бы неприменима к их отношениям друг с другом.

Обратите особое внимание: в моделируемой нами ситуации тот факт, что Надежда фактически не участвовала финансово в приобретении квартиры, не имел бы значения. По общему правилу, супруги пользуются равными правами на совместно нажитое имущество и в том случае, если один из них в период брака был занят ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного заработка (дохода) (ч.2 ст. 23 КоБС Республики Беларусь).

Гарантии более чем серьезные, однако к лицам, не вступившим в брак; сожительствующим друг с другом они неприменимы.

Дополнительно необходимо отметить, что подписать Брачный договор, который регулировал бы отношения сожителей, не удастся.

Следует знать: правом заключить Брачный договор обладают только лица, вступающие в брак, и супруги. При этом, цели Брачного договора — повышение культуры брачных и семейных отношений и ответственности одного супруга перед другим, определение прав и обязанностей супругов в браке и (или) после его расторжения (ч.1 ст. 13 КоБС Республики Беларусь). Иными словами, данный договор не может регулировать отношения, не основанные на заключении брака между лицами, его заключившими.

Вышеуказанные обстоятельства следует знать и учитывать, соглашаясь на сожительство без регистрации брака. Отказываясь от официального оформления отношений, каждый участник таких отношений должен быть готов к тому, что после их прекращения он рискует остаться «при своих». А если «своих» не было, то как Надежда — ни с чем.

В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на alesia.pesenko@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.