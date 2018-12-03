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Как проведем новогодние праздники - зависит от всех нас...

04.12.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Как проведем новогодние праздники - зависит от всех нас...

 

Новый год – один из самых любимых праздников у детей и взрослых. Но даже во время праздничного веселья не стоит забывать о безопасности. Чтобы  Рождественские и Новогодние праздники не были омрачены пожарами и чрезвычайными происшествиями, спасатели напомнят и расскажут о правилах и проведут акцию «Безопасный Новый год!».

От работников РОЧС можно будет узнать, как украсить безопасно новогоднюю елку,  что делать, чтобы не оказаться в больнице из-за петарды или фейерверка,  почему не стоит играть на льду,  как не замерзнуть в сильный мороз, почему от курения в постели в нетрезвом состоянии до гибели в огне один шаг и что делать,  если все-таки случилась чрезвычайная ситуация.  Обо всем этом расскажут не только  спасатели-профессионалы,  но и ребята  из Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.  «Безопасный Новый год!» традиционно не обходится без ярких и красочных конкурсов,  развлекательных программ и массовых мероприятий, а также без сказочных персонажей от спасателей -  таких, например, как Дед Мороз. Акция будет одинаково интересна как подрастающему поколению, так и для взрослых людей. Пройдет она в четыре этапа: с 3 по 28 декабря.

Первый этап стартовал 3 декабря. Спасатели побывали в отделении дневного пребывания инвалидов ГУ “Ивацевичский ТЦСОН” и у школьников в ГУ “Брестский областной детский центр реабилитации “Сосновый Бор”

На втором этапе – с 10 по 19 декабря – обучать безопасности будут в общеобразовательных учреждениях города и района школьников и педагогов, встретятся в очередной раз с детьми в детских домах семейного типа, побывают и семьях, где малолетние дети находятся в социально опасном положении.

На третьем этапе работники райотдела по ЧС вместе со своими юными помощниками напомнят о безопасном использовании фейерверков в местах продажи пиротехнических изделий.

Завершающий этап пройдет  на площадке у магазина  «Санта».

Спасатели района желают всем безопасного Нового года!

Владислава Пархомик, старший инспектор ГПиВО Ивацевичского РОЧС.

 
 
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 Стартовала профилактическая акция "Безопасный Новый год!".
 
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