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Дождь с мокрым снегом и гололедица ожидается в Беларуси 5 декабря

04.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Дождь с мокрым снегом и гололедица ожидается в Беларуси 5 декабря

Дождь с мокрым снегом, гололедица и до 3 градусов тепла ожидается в Беларуси 5 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром выпадут осадки (дождь, мокрый снег), днем на большей части территории кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер прогнозируется южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 3 градусов.


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Дождь с мокрым снегом, гололедица и до 3 градусов тепла ожидается в Беларуси 5 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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