Гололедица не вызвала всплеска ДТП в Минске

Гололедица вызвала лишь небольшое увеличение числа дорожно-транспортных происшествий в Минске, сообщила информационному агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.

"За день 4 ноября зарегистрировано 119 ДТП. Это несколько больше, чем за день до этого, напомню - 3 числа в Минске было зарегистрировано 92 происшествия, однако всплеском это назвать было бы неправильно. Да, имело место ухудшение погодных условий и, соответственно, дорожной обстановки, это закономерно, но число дорожно-транспортных происшествий увеличилось незначительно", - отметила А.Попова.

Тем не менее, в Госавтоинспекции подчеркивают, что когда происходят перепады температурного режима, сопровождающиеся осадками, вопрос безопасности дорожного движения встает особенно остро. Днем стоит плюсовая температура, к вечеру подмораживает, в связи с чем возможно внезапное образование гололедицы. Такие дорожные условия требуют повышенного внимания и осторожности от всех участников дорожного движения.

На ликвидацию гололедицы дорожным и коммунальным службам требуется определенное время, потому рекомендуем, как того требуют правила, выбирать безопасную скорость движения, с учетом состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге, увеличить дистанцию до впереди движущихся транспортных средств.

Самое главное правило на скользкой дороге – не допускать никаких резких действий и маневров. Торможение должно быть ограничено и производиться на включенной передаче. Осторожно прибавляйте газ при разгоне, особенно на заднеприводном авто. Поворот необходимо проезжать на постоянной скорости, для чего заранее снизить ее до минимума. Исключить ненужные перестроения, опережения и особенно обгоны.

Необходимо учитывать, что почищенная и обработанная противогололедным составом проезжая часть не становится сразу безопасной, требуется время и определенная интенсивность движения, чтобы смесь начала выполнять свои функции, т.е. плавить снежно-ледяные образования.

Следует быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, продуваемых участков на трассах, на мостах и путепроводах.

Пешеходам важно быть осторожными на скользкой дороге. Ожидать разрешающего сигнала светофора или общественного транспорта подальше от края проезжей части, чтобы не соскользнуть под колеса. Даже на регулируемых пешеходных переходах не начинать переход, пока все автомобили не остановятся. На скользкой дороге в разы увеличивается остановочный путь любого транспортного средства. Быть внимательными во дворах. В темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.

Велосипедистам во время снегопада и гололедицы участие в дорожном движении запрещено.