ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Польшу обвинили в плохом отношении к экологии. Тогда она пообещала купить тысячу электробусов

05.12.2018 18:06 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

С 2 по 14 декабря в польском городе Катовице проходит масштабнейшая климатическая конференция ООН. Тысячи делегатов и политиков обсуждают выполнение требований Парижского соглашения. Утром 5 декабря Польше дали антинаграду «Ископаемое года» и обвинили в плохом отношении к экологии. В ответ ближе к вечеру премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что страна купит 1077 электробусов в течение десяти лет − и потратит в целом на развитие электромобилей три миллиарда евро, пишет РИА «Новости».

Что за конференция

24-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 24) посвящена Парижскому соглашению, подписанному в декабре 2015 года. Делегаты, президенты, министры экологии (суммарно больше 20 тысяч человек) намерены создать «книгу правил» по выполнению требований соглашения. Главная задача − не допустить роста глобальной средней температуры выше двух градусов, но с нынешними темпами мы движемся к цифре в 3,5 градуса.

За что Польше дали антипремию

В начале конференции президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не намерена в ближайшее время отказываться от ископаемого угля. Он считает, что это не противоречит защите климата, а бурый уголь для его страны − это стратегический ресурс. Около 40% энергии Польша получает из этого сырья, и, по словам президента, энергетическая суверенность превыше всего. Кстати, угля в стране хватит ещё на 200 лет.

Разумеется, это возмутило экологов. Директор Greenpeace Польши Богдан Пенкацкий заявил: «Я не могу перестать удивляться, как можно настолько не понимать всю серьезность ситуации и климатического кризиса». В итоге участники конференции вручили антипремию «Ископаемое года» Польше. Не только за эодну ту речь, а в целом за «деструктивное поведение в переговорах».

Кажется, это подействовало. Сегодня, 5 декабря, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий объявил о планах правительства закупить 1077 электробусов в течение десяти лет. Такой транспорт не имеет никаких выбросов в атмосферу. Страна объявит тендер, и производители смогут предложить свои услуги по производству электробусов. По законодательству ЕС участвовать в тендере сможет любая иностранная компания, но премьер надеется, что такой заказ привлечёт и польских производителей. Также Моравецкий рассказал, что Польша потратит в ближайшие годы около трёх миллиардов евро на развитие транспорта с нулевыми выбросами в атмосферу − речь не только об электробусах.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 2 по 14 декабря в польском городе Катовице проходит масштабнейшая климатическая конференция ООН. Тысячи делегатов и политиков обсуждают выполнение требований...
 
Новости дня
Новости разные
 
У мужчин появилось «весомое» оправдание лишнего веса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика