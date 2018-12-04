Польшу обвинили в плохом отношении к экологии. Тогда она пообещала купить тысячу электробусов

С 2 по 14 декабря в польском городе Катовице проходит масштабнейшая климатическая конференция ООН. Тысячи делегатов и политиков обсуждают выполнение требований Парижского соглашения. Утром 5 декабря Польше дали антинаграду «Ископаемое года» и обвинили в плохом отношении к экологии. В ответ ближе к вечеру премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что страна купит 1077 электробусов в течение десяти лет − и потратит в целом на развитие электромобилей три миллиарда евро, пишет РИА «Новости».

Что за конференция

24-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 24) посвящена Парижскому соглашению, подписанному в декабре 2015 года. Делегаты, президенты, министры экологии (суммарно больше 20 тысяч человек) намерены создать «книгу правил» по выполнению требований соглашения. Главная задача − не допустить роста глобальной средней температуры выше двух градусов, но с нынешними темпами мы движемся к цифре в 3,5 градуса.

За что Польше дали антипремию

В начале конференции президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не намерена в ближайшее время отказываться от ископаемого угля. Он считает, что это не противоречит защите климата, а бурый уголь для его страны − это стратегический ресурс. Около 40% энергии Польша получает из этого сырья, и, по словам президента, энергетическая суверенность превыше всего. Кстати, угля в стране хватит ещё на 200 лет.

Разумеется, это возмутило экологов. Директор Greenpeace Польши Богдан Пенкацкий заявил: «Я не могу перестать удивляться, как можно настолько не понимать всю серьезность ситуации и климатического кризиса». В итоге участники конференции вручили антипремию «Ископаемое года» Польше. Не только за эодну ту речь, а в целом за «деструктивное поведение в переговорах».

Кажется, это подействовало. Сегодня, 5 декабря, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий объявил о планах правительства закупить 1077 электробусов в течение десяти лет. Такой транспорт не имеет никаких выбросов в атмосферу. Страна объявит тендер, и производители смогут предложить свои услуги по производству электробусов. По законодательству ЕС участвовать в тендере сможет любая иностранная компания, но премьер надеется, что такой заказ привлечёт и польских производителей. Также Моравецкий рассказал, что Польша потратит в ближайшие годы около трёх миллиардов евро на развитие транспорта с нулевыми выбросами в атмосферу − речь не только об электробусах.