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Появилось видео аварии в Минске: три пассажирки BMW госпитализированы в тяжелом состоянии
06.12.2018 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Вчера утром
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Судя по записи, незадолго до аварии BMW перестраивался, а за рулем действительно находился парень. В
ДТП произошло около 11:30, BMW выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя транспортными средствами. На месте был проведен осмотр места происшествия, назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы.
По предварительной информации, пострадали три пассажирки BMW. В тяжелом состоянии они госпитализированы в учреждение здравоохранения.
В отношении водителя BMW возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
(VБ: по некоторым сведениями, автомобиль на брестской регистрации, и одна из пострадавших девушек - брестчанка).
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Вчера утром на улице Московской в Минске произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей. Из-за инцидента были перекрыты три полосы движения, образовалась...
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