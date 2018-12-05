Вчера утром на улице Московской в Минске произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей. Из-за инцидента были перекрыты три полосы движения, образовалась значительная пробка. Следственный комитет поделился официальными подробностями произошедшего и попросил отозваться очевидцев. Чуть позже в сети появилось видео момента удара.



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Минске: три пассажирки BMW госпитализированы в тяжелом состоянии" alt="Появилось видео аварии в Минске: три пассажирки BMW госпитализированы в тяжелом состоянии ">



Судя по записи, незадолго до аварии BMW перестраивался, а за рулем действительно находился парень. В Следственном комитете уточнили: за рулем BMW все же находился парень.



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ДТП произошло около 11:30, BMW выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя транспортными средствами. На месте был проведен осмотр места происшествия, назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы.

По предварительной информации, пострадали три пассажирки BMW. В тяжелом состоянии они госпитализированы в учреждение здравоохранения.

В отношении водителя BMW возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

(VБ: по некоторым сведениями, автомобиль на брестской регистрации, и одна из пострадавших девушек - брестчанка).