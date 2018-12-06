В наших широтах зимой складываются непростые погодные условия: снегопады, оттепели и последующие заморозки, которые способствуют возникновению гололедицы на дорогах и тротуарах. В результате существенно возрастает количество людей, обратившихся в травмпункты с ушибами и переломами после падений на льду.

Специалисты предупреждают, что опасность переломов особенно высока для пожилых людей, ведь с возрастом не только ухудшаются защитные двигательные реакции, но и может развиться такое заболевание, как остеопороз, при котором даже слабый удар при падении может привести к тяжелому перелому.

Чтобы не попасть в число пострадавших, следует выполнять следующие правила. Если наледь невозможно обойти, то передвигаться по опасному участку нужно имитируя ходьбу на лыжах – скользящим шагом. Для большей устойчивости ноги должны быть полусогнуты. Надо стараться ступать на всю подошву и делать короткие шаги. Обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе. Модницам рекомендовано отказаться от высоких каблуков. Будьте предельно внимательными на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. Врачи советуют тренировать вестибулярный аппарат, чтобы уметь балансировать, а также для укрепления костей принимать специальные препараты с содержанием йода и кальция. Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения. При падении не следует выставлять перед собой руки в качестве опоры – запястья легко ломаются. Падать лучше на бок, стараясь при этом не сильно напрягать мышцы. Во время падения следует прижать руки к груди, постараться «завалиться» на бок с перекатом на спину. При падении ни в коем случае нельзя садиться – можно очень серьезно травмировать крестец. Если падение происходит со скользкой лестницы, важно защитить лицо и голову: нужно постараться прикрыть их руками. Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.

Лучшей профилактикой вероятных падений и их неприятных последствий является ни что иное как занятия физкультурой. Объясняется данный факт очень просто: падение на гололеде происходит внезапно, и на такую ситуацию быстрее отреагирует человек, который имеет хорошую физическую подготовку.

Т.А. СОСНОВСКАЯ, врач-гигиенист ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».