|
«В этой квартире мне страшно». Что довело Евгению Янищиц до смерти в 40 лет
70-е стали испытанием не только в личной жизни. Кризис коснулся и творчества. Янищиц получает заказ на новый сборник. Работа шла со скрипом: проблемы с мужем, на руках маленький ребёнок. Книгу ждали долгих 4 года. Но сборник «Дзень вечаровы» не задался.
Светлана Колядко, литературовед, кандидат филологических наук:
Оксана Безлепкина-Чернякевич, литературовед, кандидат филологических наук:
Современные литераторы уверяют: не то время и не то место. Надежды на очередной прорыв таяли на глазах. Критики разнесли 4-хлетний труд Янищиц в пух и прах вскоре после выхода в свет. Но мало кто знал, второй сборник – своего рода борьба поэтессы с самой собой. После в чём-то детских и наивных «Снежных грамніц» Янищиц переносит на бумагу личные переживания.
Алексей Ненадовец, фольклорист, литературовед:
Оксана Безлепкина-Чернякевич:
Несмотря на всё это, Евгения Янищиц всё же получает за сборник премию Ленинского комсомола. Скорее даже, как аванс.
Микола Метлицкий, поэт, друг Евгении Янищиц:
В 1975 году уходит из жизни отец. Её всё больше раздражает собственная неустроенность. После развода поэтесса скитается по друзьям и знакомым, обивает пороги в поисках хоть какой-то работы.
Казалось, большего вынести невозможно. Но на долю хрупкой Евгении Янищиц выпадает ещё одно испытание. Авария, после которой её буквально собирали по частям.
Тамара Овсянникова, писательница, подруга Евгении Янишчиц:
Но её саму это, кажется, не сильно заботило. Янищиц больше переживает за других – как там сын, мама и даже водитель, который был за рулём злополучной легковушки. Душевная боль была в разы сильнее физической.
Тамара Овсянникова:
После – 3 месяца реабилитации в родной Велеснице. Рядом – мама и сын. Нужно было собрать волю в кулак, встать и идти. Силы жить дальше придавали лишь маленький Андрей и работа.
Татьяна Гончарик, племянница Евгении Янишчиц:
Андрей Янищиц, сын Евгении Янишчиц:
В октябре 1976 года Янищиц устраивается на работу в «Сельскую газету» литконсультантом, а спустя несколько месяцев, после продолжительных просьб в Союзе писателей, ей всё же выделили квартиру. Ульяновская, 4 на 11 лет стала негласной точкой сбора литераторов-единомышленников. Полуподвальное помещение, смежные комнаты и окна почти на тротуар.
Раиса Гончарик, одноклассница Евгении Янищиц:
Андрей Янищиц:
Здесь она писала ночами и готовила к выходу очередную книгу. В 1978 году у неё, как будто, открывается второе дыхание, а творческий подъём достигает пика. Последние несколько лет были самыми сложными в жизни поэтессы – проблемы, которые свалились на её хрупки плечи, по всем законам жанра должны были сломать, превратить душу в пепел, но она выстояла. И выстрелила.
Светлана Колядко:
Сборник «Ясельда» после провального «Дня вечаровага» критики ждали с особым интересом.
Возвращение Янищиц было триумфальным. Рыгор Бородулин, Янка Брыль, Геннадий Буравкин, Василь Быков – знаменитые коллеги по цеху не скупились на похвалу.
Микола Метлицкий:
Андрей Янищиц:
Нашлись и те, кому сборник стал костью в горле. Почему, сама поэтесса так и не поняла. Янищиц была перфекционисткой – стремилась к идеалу и желала стать лучшей версией себя. Не всем эта версия была по нраву.
Светлана Колядко:
Андрей Янищиц:
Поэтессу это, безусловно, задело, она всегда остро реагировала на критику. Евгения Янищиц пытается разобраться и, может быть, впервые ищет ответ на сакральные вопросы: кто она в этом мире и что для неё поэзия?
Оксана Безлепкина-Чернякевич:
Наталья Поджарова, графолог:
80-ые стали для женщины трамплином в полное надежд и признания будущее. Выходит очередной сборник «На беразе пляча». Поэтессу принимают в ряды КПСС. Без этого в советские годы о поездках за границу нельзя было мечтать. А в составе делегации от Союза писателей БССР можно было исколесить не только республики Страны Советов, но и государства так называемого соцлагеря. Янищиц пользовалась подобной привилегией по полной: ездила на всевозможные пленумы и выступления. А в пыльных кабинетах на родине шептались – такая возможность досталась ей по блату.
Оксана Безлепкина-Чернякевич:
Вместе с «доверием» на хрупкие плечи легла ответственность – многочисленные государственные поручения и задания. Её роль в развитии белорусской литературы получает высокую оценку на разных уровнях вертикали власти. Янищиц доверяют, в неё верят. Осенью 1981 года поэтесса в составе делегации БССР участвовала в работе 36-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН. В жизни поэтессы это – особый период, про который, по разным причинам, не очень-то любят вспоминать близкие.
Тамара Овсянникова:
Миссия невероятной важности – представлять своё государство в стране победившего капитализма, быть голосом правительства и рупором тогдашней власти. Готовили к подобным поездкам с особым пристрастием. Чтобы получить долгожданное «добро» на выезд, предстояло пройти семь кругов ада. Запугивания и инструктаж – обязательные пункты в подготовке. Неудивительно, что вместо радости открытия новых мест, подобные командировки не вызывали ничего, кроме страха. После возвращения на Родину поэтесса закрылась в себе. Боялась отвечать на звонки и даже выходить на улицу. Позже знакомые не раз будут корить себя за то, что не помогли. Янищиц нужна была квалифицированная помощь, чтобы разобраться в себе, своих чувствах и страхах. Поняли это слишком поздно.
Андрей Янищиц:
Спустя несколько лет в жизни поэтессы произойдет ещё одно событие, которое вновь подкосит со страшной силой. 14 сентября 1985 года 12-летний Андрей оказывается на грани жизни и смерти. Врачи долго не могли поставить точный диагноз, пока, наконец, как гром среди ясного неба, не прозвучало – аппендицит с перитонитом.
Раиса Боровикова, писательница, подруга Евгении Янищиц:
Андрей Янищиц:
Месяц, который сын Янищиц провёл на больничной койке, убитая горем мама практически не ела и не спала. Она была на грани безумия. Единственным лекарством для женщины становится поэзия. За это время она написала цикл «Мае адно-адзінае світанне» – как просьба, заклинание, стенание, молитва небесам.
Несмотря на тяжёлый период, в копилку званий и наград полетели новые. 1986 год – почётная грамота от Советского комитета защиты мира. Параллельно – участие в съездах Союза писателей СССР, вместе с Олегом Лойко и Нилом Гилевичем. А через несколько месяцев – Госпремия БССР за книгу поэзии «Пара любові і жалю», которая вышла в 1983 году. Путь к награде был тернистым. Далеко не каждому поэту выпадала такая возможность. Когда на заседании предложили выдвинуть её кандидатуру – она растерялась и сперва не поверила.
К руководству Союза писателей посыпались кляузы – мол, не по правилам Положения был выдвинут сборник. Автор этой записки, как вспоминают свидетели конфликта, был человеком, вхожим в круг самых близких. Коллегиум собрался на повторное заседание. Большинство было «за» выдвижение. Янищиц многое переосмыслила. Инцидент лишь придал ей уверенности. Президиум Союза писателей единогласно одобрил её выдвижение на премию.
Светлана Колядко:
Успешная, знаменитая, при видных должностях – с 1983 года она возглавляла отдел поэзии в журнале «Маладосць». Однако внутри поэтесса угасала день за днем. Болезненно реагировала на любые провокационные вопросы, в которых ставились под сомнения её гражданская позиция или творческий курс. Последней каплей в море беспокойства стала поездка в Финляндию.
Тогда вновь заговорили о депрессии. Поэтесса стала закрываться, а в гардеробе появились чёрные наряды. Она странно выражалась, говорила образами, как будто прощалась.
Алексей Ненадовец:
Оксана Безлепкина-Чернякевич:
В августе 1988 года, за три месяца до страшной трагедии Евгении Янищиц выделяют трехкомнатную квартиру на 8-ом этаже престижного дома на Сторожёвской, 8.
Бытовые хлопоты, казалось, взбодрили её, она занялась поиском новой мебели, с головой ушла в переезд. Но новоселье до конца не помогло отвлечь от навязчивых мыслей. Женщина с каждым днём всё больше уходила в себя. А тревогами делилась лишь с узким кругом.
20 ноября 1988 года. Евгения Янищиц готовится к 40-летнему юбилею. Зовёт в гости друзей и знакомых. Но вдруг резко меняет планы. Не говоря ни слова, она просто уезжает к маме в Велесницу.
Татьяна Гончарик:
На следующий день Янищиц уехала в Минск, пообещав обязательно перезвонить.
Любовь Олизаревич, жительница д. Велесница, соседка Евгении Янищиц:
Это был самый обычный день. 25 ноября 1988 года.
Оксана Безлепкина-Чернякевич:
И не вышла. Через пять дней после сорокалетия её не стало.
Зоя Заика-Хальзова, однокурссница Евгении Янищиц:
Владимир Суббот, журналист:
Антонина Сидорук, директор Литературного народного музея Евгении Янищиц:
Андрей Янищиц:
Так что же произошло? Ответа на этот вопрос нет и по сей день. Очевидцы событий, по понятным только им мотивам, всё чаще отмалчиваются.
Своё последнее слово Евгения Янищиц успела сказать. Кто знает, быть может, в её стихах и спрятаны ответы на все вопросы. Почитатели её таланта продолжают их искать до сих пор.
Новости по теме
Современная поэзия нужна для нашей души. Встреча с писателем Александром Ковалёнком состоялась в минском Доме литераторов
«Иногда случается, что дети лучше восприняли героев, чем задумывал писатель»: какой сюрприз готовит читателям Елена Стельмах?
‡агрузка...
Беларусь – за равные условия для субъектов хозяйствования: аналитические итоги саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге
Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси
Дружинники Гродненской погрангруппы с начала 2018 года помогли задержать 16 нарушителей
Колыбель Иуды и стул с 2000 шипами: житель Могилева создал коллекцию средневековых орудий пыток
«Мисс мира-2018». Мария Василевич показала лучший результат за всю историю участия Беларуси в конкурсе
«Это было настоящее безумие»: очевидец о страшной давке на концерте в Италии
«Стоило приехать, потому что впечатления просто невероятные»: поместью Деда Мороза исполнилось 15 лет
Пригласительные на ЧМ и кофе в подарок: как прошёл мастер-класс по фигурному катанию в Минске
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
70-е стали испытанием не только в личной жизни. Кризис коснулся и творчества. Янищиц получает заказ на новый сборник. Работа шла со скрипом: проблемы с мужем, на руках...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)