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В каких районах Минска будут возводить новостройки в 2019 году?
Новости Беларуси. Инвестиционная программа белорусской столицы в 2019 году сохранит социальную направленность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На здравоохранение, образование и спорт будет выделено около 400 миллионов рублей.
Ещё в рамках инвестпрограммы 1896 многодетных семей получат возможность построить жильё.
Информацией о распределении средств на будущий год поделились в Комитете строительства и инвестиций. Так, из 850 миллионов более половины средств определены на нужды социальной сферы. В первую очередь будет обеспечено финансирование строительства объектов, запроектированных в 2018 году и предполагаемых к завершению в 2019-м.
Ирина Гонтарева, начальник управления жилищного строительства Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Основными территориями для возведения жилья станет Фрунзенский район. Здесь планируется застраивать участки на месте бывшей деревни Сухарево, воинской части в Масюковщине. В Ленинском районе начнется активная фаза освоения микрорайонов Лошицы, в Заводском районе – это улицы Шишкина и Бабушкина.
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Новости Беларуси. Инвестиционная программа белорусской столицы в 2019 году сохранит социальную направленность, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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