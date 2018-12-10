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«Грифоны» вышли в финал турнира «Золотая шайба»

11.12.2018 20:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Теперь четырёхкратные. «Грифоны» снова стали победителями городского этапа «Золотой шайбы» и вышли в финал республиканских соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Грифоны» вышли в финал турнира «Золотая шайба»

В матче за право представлять столицу в плэй-офф команда из Центрального района Минска обыграла «Партизан». Счёт – 5:2. Всего в соревнованиях в 2018 году приняли участие 150 подростков в составе 9-ти любительских команд.

«Грифоны» вышли в финал турнира «Золотая шайба»

Лучшим нападающим признан Николай Лукашенко, а лучшим вратарём турнира – Даниил Басков из «Грифонов».

«Грифоны» вышли в финал турнира «Золотая шайба»

Даниил Басков, лучший вратарь турнира «Золотая шайба»:
Если получится, буду внедряться в хоккей на профессиональном уровне и прогрессировать дальше. Рад, что есть такой турнир, чтобы ребята могли попасть выше и там показывать свою игру.

«Грифоны» вышли в финал турнира «Золотая шайба»

Дмитрий Басков, главный тренер команды «Грифоны»:
Вернуть титул республиканского чемпиона. У нас есть немного времени, чтобы подкорректировать свою игру и будем готовиться к соревнованиям.

«Грифоны» вышли в финал турнира «Золотая шайба»

Финал «Золотой шайбы» состоится в январе 2019 года: игры пройдут одновременно с матчами Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Соперниками минских дружин станут команды из 6 областей страны.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Теперь четырёхкратные. «Грифоны» снова стали победителями городского этапа «Золотой шайбы» и вышли в финал республиканских...
 
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