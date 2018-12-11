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«Не дворы, а сплошное месиво!» Жители улицы Парковой в Барановичах жалуются на утопающие в грязи дворы

12.12.2018 17:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Поводом для недовольства горожан стали огромные лужи и грязь рядом с домами, которые появились здесь во время замены труб теплотрассы рядом с домом № 46.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61510.php

«Не дворы, а сплошное месиво!» Жители улицы Парковой в Барановичах жалуются на утопающие в грязи дворы

Ремонт теплотрассы, по словам жителей многоэтажки, начался в конце октября. Уже тогда перспектива увидеть свой двор, разрытый коммунальщиками, людей сильно беспокоила. Случаи, когда коммунальщики во время своих работ разрывали двор, а потом уезжали и не наводили за собой порядок, в микрорайоне не редкость, утверждают жители. Встревожились они и на этот раз.

– У нас во дворе и так постоянно что-то роют, ремонтируют, доделывают и переделывают. При этом наводить порядок после работ никто не торопится. А нам приходится жить в постоянной грязи, – возмущаются жильцы микрорайона.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61510.php

«Не дворы, а сплошное месиво!» Жители улицы Парковой в Барановичах жалуются на утопающие в грязи дворы

Фото: Наталья СОЛОМЯНКО

Обещания коммунальщиков закончить работы в течение месяца несколько успокоили людей. Но, оказалось, волнения не были напрасными: 10 декабря в редакцию Intex-press снова обратились жители микрорайона с жалобами на лужи, грязь и раскисшую под ногами землю в их дворах.

– Днем, когда на улице светло, еще кое-как можно передвигаться, а утром отвести ребенка в сад или в школу и при этом не оказаться по уши в грязи, очень сложно, – говорят жители микрорайона. – Когда уже у нас рядом с домом наконец будет порядок? Не дворы, а сплошное месиво!»

За комментариями Intex-press обратилась в КУПП «Барановичи коммунтеплосеть», сотрудники которой работали над заменой труб теплотрассы на улице Парковая.

– К сожалению, уложиться в месячный срок, как планировалось изначально, мы не успели: помешали дожди. Но до конца декабря все работы будут обязательно завершены, – сообщили Intex-press на предприятии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61510.php

«Не дворы, а сплошное месиво!» Жители улицы Парковой в Барановичах жалуются на утопающие в грязи дворы

Фото: Наталья СОЛОМЯНКО

Сразу после завершения работы во дворе наведут порядок: ямы засыплют, бугры разровняют, размокшую от дождей почву «укрепят» щебнем. Когда закончатся дожди и земля высохнет, коммунальщики обещают заасфальтировать территорию двора.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61510.php

«Не дворы, а сплошное месиво!» Жители улицы Парковой в Барановичах жалуются на утопающие в грязи дворы

Фото: Наталья СОЛОМЯНКО

 
 
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Поводом для недовольства горожан стали огромные лужи и грязь рядом с домами, которые появились здесь во время замены труб теплотрассы рядом с домом № 46. Ремонт...
 
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