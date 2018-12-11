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32 тысячи деревьев за год высажено «Коммунальником»

12.12.2018 19:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Погода позволяет вести посадку саженцев деревьев и кустов. За эти дни новые деревья появились вдоль Варшавского шоссе, поселка Стимово, в новом парке на Набережной.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61516.php

32 тысячи деревьев за год высажено «Коммунальником»

Два ряда австрийских сосен появилось вдоль аллеи, являющейся продолжением улицы Советской и спускающейся к Мухавцу. С одной стороны высажено 12, с другой – 23 деревца с длинными иголками. Это порода, устойчивая к городским условиям.

В течение года деревья высаживались как по договорам генерального подряда, так и по программе текущего содержания, за счет городского ЖКХ, когда заменялись старые деревья.

Кроме того, за год уже высажено более 13 тысяч кустов, среди них спирея японская, туя шаровидная, дерен белый, гортензия и другие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61516.php

32 тысячи деревьев за год высажено «Коммунальником»

К общему числу посадок следует прибавить 20 тысяч сеянцев сосны в лесопарковой зоне, в районах патриотического центра в Брестской крепости, Стимово, Заводской, Плоски, Высоковской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61516.php

32 тысячи деревьев за год высажено «Коммунальником»

Многие деревья были высажены жителями города в ходе акции «1000 деревьев к 1000-летию города». Таким образом, за уже почти закончившийся год Брест свой юбилей встречает десятками тысяч новых деревьев. Пока погода позволяет, «Коммунальник» будет продолжать работы по озеленению города.

 
Теги: Брест
 
 
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Погода позволяет вести посадку саженцев деревьев и кустов. За эти дни новые деревья появились вдоль Варшавского шоссе, поселка Стимово, в новом парке на...
 
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