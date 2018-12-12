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Три человека попали в больницу после столкновения BMW и маршрутки в Минске

13.12.2018 10:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Три человека попали в больницу после столкновения BMW и маршрутки в Минске
Фото: ГАИ Минска / TUT.by

Как стало известно, авария произошла 12 декабря около 19.40. Водитель легкового автомобиля BMW двигался по улице Максима Горецкого. При повороте на улицу Мазурова произошло столкновение легковушки с маршруткой.

Три человека попали в больницу после столкновения BMW и маршрутки в Минске В Гродно в результате столкновения с микроавтобусом опрокинулась маршрутка

По информации ГАИ ГУВД Мингорисполкома, в результате ДТП пострадали три человека. Среди них двое пассажиров маршрутного такси и водитель BMW. Все пострадавшие госпитализированы. Кроме того, в результате аварии повреждения получил еще один автомобиль «Peugeot», который наехал на отломанные части кузова маршрутки и BMW.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 12 декабря.
 
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