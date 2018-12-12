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Ярмарка «Рыба Беларуси» пройдет в Беларуси

13.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Ярмарка «Рыба Беларуси» пройдет в Беларуси

15 декабря на площади имени Ленина пройдет рыбная ярмарка.

Будет представлена живая прудовая рыба: белый амур, карась, карп, толстолобик, щука, а также продукция переработки: мороженые полуфабрикаты, копченая, вяленая рыбная продукция по ценам производителей.

Время работы ярмарки с 9 до 16 часов.

 
 
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15 декабря на площади имени Ленина пройдет рыбная ярмарка. Будет представлена живая прудовая рыба: белый амур, карась, карп,...
 
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