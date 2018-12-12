|
Ярмарка «Рыба Беларуси» пройдет в Беларуси
13.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
15 декабря на площади имени Ленина пройдет рыбная ярмарка.
Будет представлена живая прудовая рыба: белый амур, карась, карп, толстолобик, щука, а также продукция переработки: мороженые полуфабрикаты, копченая, вяленая рыбная продукция по ценам производителей.
Время работы ярмарки с 9 до 16 часов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 декабря на площади имени Ленина пройдет рыбная ярмарка. Будет представлена живая прудовая рыба: белый амур, карась, карп,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)