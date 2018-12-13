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Министры Союзного государства РФ и Беларуси договорились снять барьеры в торговле
14.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Более двух десятков вопросов из самых разных сфер взаимодействия обсудили участники заседания Совета министров Союзного государства России и Беларуси. Встреча с участием премьеров России и Беларуси прошла в четверг в Бресте, передает «МИР 24».
Однако ограничения по-прежнему существуют. В том числе – по доступу на российский рынок продукции белорусского агропромышленного комплекса.
«Мы договорились продолжить диалог по созданию благоприятных условий по взаимной торговле и увеличению белорусско-российского товарооборота, в том числе, – за счет снятия барьеров, препятствующих торговле и равному доступу субъектов хозяйствования на рынки Беларуси и России», – заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
Также на заседании обсудили бюджет Союзного государства на 2019 год и соглашение о взаимном признании виз.
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Заседание Совета министров Союзного государства России и Беларуси прошло в четверг в Бресте. В ходе встречи участники обсудили друг с другом более десятка...
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