Министры Союзного государства РФ и Беларуси договорились снять барьеры в торговле

Более двух десятков вопросов из самых разных сфер взаимодействия обсудили участники заседания Совета министров Союзного государства России и Беларуси. Встреча с участием премьеров России и Беларуси прошла в четверг в Бресте, передает «МИР 24».



Одна из главных тем – укрепление торгово-экономических отношений и повышение товарооборота. В последнее время этот показатель растет. В текущем году страны наторговали на 30 миллиардов долларов.

Однако ограничения по-прежнему существуют. В том числе – по доступу на российский рынок продукции белорусского агропромышленного комплекса.

«Мы договорились продолжить диалог по созданию благоприятных условий по взаимной торговле и увеличению белорусско-российского товарооборота, в том числе, – за счет снятия барьеров, препятствующих торговле и равному доступу субъектов хозяйствования на рынки Беларуси и России», – заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Также на заседании обсудили бюджет Союзного государства на 2019 год и соглашение о взаимном признании виз.