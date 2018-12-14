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«Я специально попросила вторую бутылочку»: российских журналистов угостили яблочным соком с историей

14.12.2018 22:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В разговоре Александра Лукашенко с российскими журналистами было много личного – о детстве Президента, об уважительном отношении к животным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, глава государства молоком со своей мини-фермы угощает чиновников, а вот яблочный сок из фруктов, которые растут в саду на малой родине белорусского лидера, смогли попробовать все журналисты.

«Я специально попросила вторую бутылочку»: российских журналистов угостили яблочным соком с историей

Татьяна Пономаренко, корреспондент ГТРК «Калининград»:
Я специально попросила вторую бутылочку, там давали. Тому, кто выпьет, давали вторую бутылочку.

«Я специально попросила вторую бутылочку»: российских журналистов угостили яблочным соком с историей

Задавали даже философские вопросы – идеальное будущее Беларуси. Но Александр Лукашенко не теоретик, а практик. Свою интеграционную позицию он донес российским масс-медиа, а через них – и жителям Российской Федерации.
 
 
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Новости Беларуси. В разговоре Александра Лукашенко с российскими журналистами было много личного – о детстве Президента, об уважительном отношении к животным,...
 
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