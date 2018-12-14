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«Порезали, забрали, до свидания»: в Могилёве начали сносить металлические гаражи во дворах
Новости Беларуси. Снести, нельзя оставить. В этом предложение могилевские власти ставят запятую после слова «снести», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь о металлических гаражах, которые еще несколько лет назад в городских дворах исчислялись сотнями. Горожане ставили их возле своих домов, не имея на это никаких документов. Таких собственников стали активно штрафовать, а если эта мера не действуют, гаражи просто сносят и отдают на металл.
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Новости Беларуси. Снести, нельзя оставить. В этом предложение могилевские власти ставят запятую после слова «снести», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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