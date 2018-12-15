Как служба «одно окно» предоставляет электронные услуги? Наш корреспондент побеседовал с начальником отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома

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С 27 ноября нынешнего года в Несвижском райисполкоме в обновленном помещении начала работать служба «одно окно». Наш корреспондент встретился с руководителем этого направления — начальником отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома Татьяной Петровной ГОРДИЙКО и попросил рассказать об осуществляемой ими деятельности.





— Татьяна Петровна, давайте напомним нашим читателям, где в Несвиже находится служба «одно окно» и какие функции она осуществляет?

— В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 202 «О службе «одно окно», ее основными задачами являются обеспечение реализации заявительного принципа «одно окно», оказание бесплатной консультативной помощи по вопросам подготовки документов, необходимых для осуществления административных процедур, а также выдача административных решений.

Служба «одно окно» располагается на первом этаже административного здания районного исполнительного комитета (г. Несвиж, ул. Советская, 1, кабинет № 118). Создана безбарьерная среда для инвалидов, имеется достаточное количество парковочных мест для транспорта посетителей, создана возможность внесения платы, взимаемой при осуществлении административных процедур.

Отдельным постановлением Совета Министров Республики Беларусь установлены общие требования к помещениям, в которых располагается служба «одно окно», а также к деловому стилю одежды ее работников.

Так, в помещении, где располагается служба, сделан ремонт, оборудовано 3 рабочих места (3 «окна»), закуплена современная компьютерная техника, оборудованы сидячие места ожидания для граждан, имеется кулер с питьевой водой. Также оборудовано рабочее место с ноутбуком, чтобы граждане могли подать заявление об осуществлении административной процедуры в электронной форме. Вся информация о работе службы, а также об осуществляемых административных процедурах имеется на стендах, а также на официальном интернет-сайте Несвижского райисполкома в рубрике «одно окно».

Кстати, помещения, включая места работников службы «одно окно», оборудованы системами видеонаблюдения, в соответствии с законодательством.

— Какие направления деятельности охватывает работа службы?

— Служба «одно окно» Несвижского райисполкома принимает заявления и документы для осуществления 86 административных процедур в отношении граждан и 17 — юридических лиц. Данный перечень административных процедур утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2018 г. № 740. В то же время законодательством оговорено, что при наличии возможности службой «одно окно» принимаются заявления или выдаются документы и по иным административным процедурам, не включенным в перечень, а также по другим вопросам, относящимся к компетенции уполномоченных органов. Так, нашей службой дополнительно принимаются заявления и документы для осуществления еще 4 административных процедур: «1.1.13. Принятие решения об изменении договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда», «1.3.7. Выдача справки о начисленной жилищной квоте», «1.8. Регистрация договоров найма (аренды) жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения государственного жилищного фонда и дополнительных соглашений к ним» и «1.13. Регистрация письменных соглашений о признании членом семьи и письменных соглашений о порядке пользования жилым помещением, а также дополнительных соглашений к ним (расторжения соглашений)». Также службой «одно окно» по заявлениям граждан в УП «Проектный институт «Белгипрозем» готовятся поручения по установлению (восстановлению) границ земельных участков.

— Татьяна Петровна, как служба «одно окно» предоставляет электронные услуги?

— Хотелось бы обратить внимание на то, что с 1 декабря 2018 года на Едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) доступна новая электронная услуга по предоставлению сведений об отнесении гражданина к не занятому в экономике. Для получения услуги необходимо зарегистрироваться на ЕПЭУ с использованием личного ключа электронной цифровой подписи или уникального идентификатора, который можно получить в службе «одно окно», обратившись с заявлением и документом, удостоверяющим личность.

Чтобы минимизировать посещения граждан, а также представителей юридических лиц, хождение их по кабинетам, все эти процедуры будут осуществляться непосредственно в службе «одно окно». Я думаю, это будет значительно эффективней. Если ответ на какой-то вопрос не будет знать специалист, находящийся в службе, будет приглашаться специалист узкой специализации, который даст все пояснения заинтересованному лицу.

— Нашим читателям интересно знать распорядок работы службы «одно окно».

— В службе «одно окно» Несвижского райисполкома работают три специалиста. На работу они приходят в одежде делового стиля. Отличительной деталью является шейный платок светло-синего цвета, также у каждого специалиста имеется бейджик с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Изменился режим работы этой службы. Теперь прием и консультирование граждан и юридических лиц осуществляется по будням с 8 до 17 часов, а в среду — до 20 часов, обеденный перерыв — с 13 до 14 часов. Также два раза в месяц — во вторую и четвертую субботу — служба работает с 9 до 13 часов.

Консультации можно получить по трем городским номерам телефонов: 5-96-51, 5-29-74 и 5-29-75. Также работает единый справочно-информационный номер телефона для оказания консультативной помощи — 142.

«НН».