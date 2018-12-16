Прогноз по курсам валют: российский рубль продолжит рост

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На минувшей неделе стоимость валютной корзины снизилась, то есть белорусский рубль укрепился к валютной корзине. Причем это происходит уже вторую неделю подряд.

Основными внешними факторами были укрепление российского рубля к иностранным валютам и одновременное снижение евро к доллару.