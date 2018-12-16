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«В любом случае такие игры лучше спаррингов». Тренер БАТЭ - о дуэлях с «Арсеналом» в 1/16 финала Лиги Европы

17.12.2018 18:46 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в интервью пресс-службе клуба прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы-2018/19, где борисовчанам предстоит соперничать с английским «Арсеналом».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— С какими эмоциями следили за жеребьевкой?

— Как всегда был спокоен, но за процедурой наблюдал с интересом. В душе возникали противоречивые ощущения. С одной стороны, хотелось, чтобы в соперники выпал топ-клуб. С другой же, был не против того, чтобы заглянуть дальше 1/16 финала. Все-таки наша команда уже сделала большое дело, и останавливаться уже как-то не хочется.

— Накануне был представлен список из 15 возможных соперников БАТЭ. Кого из них себе в оппоненты вы желали пуще всего?

— Я уже как-то говорил, что более всего мне хотелось сыграть с миланским «Интером», у руля которого стоит небезызвестный нам Лучано Спаллетти. К тому же «Интер» — клуб с богатой историей, а «Сан-Сиро» — отличный стадион, на котором, к слову, мы уже играли. У клуба классные болельщики. Да что тут говорить, сам город футбольный.

— В какой мере жребий оказался беспощаден по отношению к вам?

— Нам достался самый что ни на есть суперклуб. «Арсенал» — один из самых мощных соперников из тех, которые могли нам выпасть. У руля «канониров» находится топ-тренер — испанец Унаи Эмери, трижды кряду выигрывавший Лигу Европы. Это тоже ведь о чем-то говорит.

— Понятно, детально познакомиться с нынешним «Арсеналом» у вас не было времени чисто физически. Тем не менее, какие-то ассоциации этот клуб вызывает?

— Разумеется. Еще остались прошлогодние впечатления от встреч с ним. Правда, с тех пор в нем произошли значительные изменения. Но более информативными считаю игры в групповом турнире Лиги Европы «Арсенала» против азербайджанского «Карабаха», с которым мы небезуспешно сражались летом в квалификации Лиги чемпионов. А вообще сейчас «Арсенал» на ходу. Если не считать вчерашний матч премьер-лиги, то до него «канониры» не проигрывали в 22 официальных поединках кряду.

— У соперника ведь в феврале чемпионат будет в разгаре. Вас не беспокоит, что, в отличие от него, вам придется играть в состоянии, далеком от оптимального?

— Так выбирать нам и не приходится. Благо и так, что мы пробились в 1/16 финала. А вообще будем совмещать подготовку к играм с «Арсеналом» с планомерной подготовкой к новому сезону, в котором опять будем стремиться к решению больших задач, начиная от чемпионата и завершая еврокубками. Два матча с таким оппонентом — это очень неплохо перед сезоном. В любом случае такие игры лучше спаррингов. Так что все нормально. Жаловаться не на что.

— Первый матч придется сыграть дома…

— Как я понимаю, этот факт стал известен еще до жеребьевки. Восприняли его как должное. Главное, чтобы в середине февраля в Беларуси не возникло никакого погодного форс-мажора.

— Сейчас команда ушла в отпуск и приступит к тренировкам лишь через месяц. Хватит ли вам времени, чтобы подготовиться к матчам 1/16 финала?

— Как я уже отметил, все равно мы будем рассматривать этот этап как подготовку к сезону в целом. Собирать команду раньше, чтобы заниматься форсированием формы к февральским поединкам — наверное, это неправильно. За плечами большой группы футболистов нашей команды 50−55 матчей. После такого насыщенного сезона ребятам нужно хорошо восстановиться и отдохнуть. Потому пренебрегать их здоровьем, пусть даже ради двух матчей против такого клуба как «Арсенал», не считаю правильным. Ведь нас ждет не менее насыщенный новый сезон. Это касается и матчей внутреннего календаря, и еврокубковых игр, и матчей в составах сборных.

— Какой вы видите эту подготовку?

— Выйдем из отпуска, пройдем медобследование и 24 января планируем улететь на турецкий сбор. А уже после возвращения оттуда займемся непосредственной подготовкой к играм с «Арсеналом».

 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в интервью пресс-службе клуба прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы-2018/19, где борисовчанам предстоит...
 
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