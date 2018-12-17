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Шоу-конкурс «СУПЕР-БАБУШКА!» прошел на базе Дворца культуры г. Солигорска
18.12.2018 — Разное | Soligorsk News
1 декабря 2018 17:53 2949
Шоу-конкурс «СУПЕР-БАБУШКА!» прошел на базе Дворца культуры г. Солигорска
Одна вышивает, вторая печет самые вкусные пироги, третья форсит в модной шляпке, украшенной осенней листвой… Речь идет не о молодых хозяюшках, которые умудряются на все найти время, а о современных бабушках с приставкой супер-.
Четыре таких супер-бабушек Лариса Васильевна Шишеня, Мария Васильевна Стасеня, Галина Васильевна Печко и Алла Владимировна Валуева собрались в «Универсальном зале» ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» 30 ноября текущего года, чтобы поучаствовать в конкурсе «Супер-бабушка!». Это не ирония и не случайность: действительно, эти женщины поразительно молоды душой!
Показать себя, раскрыть творческий потенциал конкурсанткам предстояло в следующих конкурсах: «Визитная карточка», «Творческий конкурс», «Кулинарный шедевр», «Танцевальный марафон». Про каждую из участниц можно, не кривя душой, сказать: «И швец, и жнец, и на дуде игрец». Вышивают картины, пишут стихи, поют песни, танцуют.
Пожалуй, самым интересным и зрелищным из всех конкурсов был «Кулинарный шедевр». На суд жюри были представлены оригинальные кулинарные блюда. Как тут выбрать самое лучшее?
Бурные овации зрителей вызвал этап конкурса — «Творческий конкурс». Бабушки читали стихи, исполняли песни, демонстрировали свое мастерство
Оценивало конкурс компетентное жюри, в состав которого вошли: Виктор Павлович Ламеко, Станислав Михайлович Воронько, Сергей Михайлович Камяк, Юлия Владимировна Ганич, художественный руководитель Дворца культуры г. Солигорска, председатель жюри.
Все участницы были достойны стать победительницами, потому что сочетали в себе талант, красоту и мудрость.
Все участницы конкурса были награждены дипломами, ценными подарками от организаторов, а также благодарностями и подарками от Солигорской ОО «Белорусский союз женщин».
По завершению шоу-конкурса «Супер-бабушка!» состоялась праздничная дискотека от дискоклуба «Импульс» Дворца культуры г. Солигорска.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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1 декабря 2018 17:53 2949 Шоу-конкурс «СУПЕР-БАБУШКА!» прошел на базе Дворца...
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