

Шоу-конкурс «СУПЕР-БАБУШКА!» прошел на базе Дворца культуры г. Солигорска Автор: Эдуард Кидяев.

Одна вышивает, вторая печет самые вкусные пироги, третья форсит в модной шляпке, украшенной осенней листвой… Речь идет не о молодых хозяюшках, которые умудряются на все найти время, а о современных бабушках с приставкой супер-.

Четыре таких супер-бабушек Лариса Васильевна Шишеня, Мария Васильевна Стасеня, Галина Васильевна Печко и Алла Владимировна Валуева собрались в «Универсальном зале» ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» 30 ноября текущего года, чтобы поучаствовать в конкурсе «Супер-бабушка!». Это не ирония и не случайность: действительно, эти женщины поразительно молоды душой!













Показать себя, раскрыть творческий потенциал конкурсанткам предстояло в следующих конкурсах: «Визитная карточка», «Творческий конкурс», «Кулинарный шедевр», «Танцевальный марафон». Про каждую из участниц можно, не кривя душой, сказать: «И швец, и жнец, и на дуде игрец». Вышивают картины, пишут стихи, поют песни, танцуют.

















Пожалуй, самым интересным и зрелищным из всех конкурсов был «Кулинарный шедевр». На суд жюри были представлены оригинальные кулинарные блюда. Как тут выбрать самое лучшее?

















Бурные овации зрителей вызвал этап конкурса — «Творческий конкурс». Бабушки читали стихи, исполняли песни, демонстрировали свое мастерство













Оценивало конкурс компетентное жюри, в состав которого вошли: Виктор Павлович Ламеко, Станислав Михайлович Воронько, Сергей Михайлович Камяк, Юлия Владимировна Ганич, художественный руководитель Дворца культуры г. Солигорска, председатель жюри.



Жюри пришлось очень трудно: каждая конкурсантка была достойна называться «Супер-бабушкой». Посовещавшись, оно решило наградить каждую из них в определенной номинации. Бабушки не расстроились, а только обрадовались: они шли сюда не за победой, не за соревновательным духом. Женщины собрались в «Универсальном зале» Дворца культуры, чтобы пообщаться, весело провести время, и уверить окружающих в том, что на пенсии открывается второе дыхание для новых дел и свершений.







Все участницы были достойны стать победительницами, потому что сочетали в себе талант, красоту и мудрость.



По итогам конкурса звание в номинации «Самая талантливая бабушка» стала Мария Васильевна Стасеня, «Самая энергичная бабушка» – Галина Васильевна Печко, «Самая креативная бабушка» – Алла Владимировна Валуева. Лучшим кулинаром в номинации «Бабушка – кулинарка» стала Лариса Васильевна Шишеня.















Все участницы конкурса были награждены дипломами, ценными подарками от организаторов, а также благодарностями и подарками от Солигорской ОО «Белорусский союз женщин».





По завершению шоу-конкурса «Супер-бабушка!» состоялась праздничная дискотека от дискоклуба «Импульс» Дворца культуры г. Солигорска.



Конкурс прошёл в тёплой и дружеской атмосфере, подарив зрителям позитивное настроение. Хочется надеяться, что подобное мероприятие в нашем городе станет традиционным, и ежегодно будет собирать во Дворце культуры полный зрительный зал.



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