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На Быховщине в преддверии новогодних праздников проходят две масштабные акции

19.12.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Сразу две масштабные акции проходят на Быховщине в преддверии новогодних праздников. Одна «поздравительная», вторая «предостерегающая». «Чудеса на Рождество» и «Безопасный Новый год». Обе – важны и нужны.

На Быховщине в преддверии новогодних праздников проходят две масштабные акции


На Быховщине в преддверии новогодних праздников проходят две масштабные акции


На Быховщине в преддверии новогодних праздников проходят две масштабные акции


На Быховщине в преддверии новогодних праздников проходят две масштабные акции


На Быховщине в преддверии новогодних праздников проходят две масштабные акции

Первый секретарь РК ОО «БРСМ» Маргарита Галиновская и инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС Евгений Демиденко посетили три семьи с почетной и необходимой миссией. Подарили детям праздник и напомнили о мерах безопасности.

Молодежный лидер заходила в гости к ребятне в роли Снегурочки, чему мальчишки и девчонки были явно рады. А Евгений Демиденко рассказывал детям о правилах безопасности при использовании салютов и фейерверков, установке новогодних елей, о безопасном поведении во время гололедицы и на водоемах в зимний период.

Игрушки, сладости и канцелярские принадлежности получили все ребята.

Напоминаем, что чудо детям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, может подарить каждый. Уже в сборе подарков поучаствовали школьники района, УКП «Жилкомхоз», филиал «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ» и другие организации и предприятия.

Екатерина ГУРСКАЯ.

 
 
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Сразу две масштабные акции проходят на Быховщине в преддверии новогодних праздников. Одна «поздравительная», вторая «предостерегающая». «Чудеса на Рождество» и...
 
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