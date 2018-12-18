На Быховщине в преддверии новогодних праздников проходят две масштабные акции

Сразу две масштабные акции проходят на Быховщине в преддверии новогодних праздников. Одна «поздравительная», вторая «предостерегающая». «Чудеса на Рождество» и «Безопасный Новый год». Обе – важны и нужны.





























Первый секретарь РК ОО « БРСМ » Маргарита Галиновская и инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС Евгений Демиденко посетили три семьи с почетной и необходимой миссией. Подарили детям праздник и напомнили о мерах безопасности.

Молодежный лидер заходила в гости к ребятне в роли Снегурочки, чему мальчишки и девчонки были явно рады. А Евгений Демиденко рассказывал детям о правилах безопасности при использовании салютов и фейерверков, установке новогодних елей, о безопасном поведении во время гололедицы и на водоемах в зимний период.

Игрушки, сладости и канцелярские принадлежности получили все ребята.

Напоминаем, что чудо детям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, может подарить каждый. Уже в сборе подарков поучаствовали школьники района, УКП «Жилкомхоз», филиал «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ» и другие организации и предприятия.

Екатерина ГУРСКАЯ.