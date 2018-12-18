У минчанина украли паровоз: «Его просто вывезли с участка без моего согласия»









- В 90-х этот паровоз стоял во дворе за башнями на Привокзальной площади в Минске . Мы жили неподалеку, и я часто ходил по этим дворам, - рассказывает минчанин Геннадий Г. - Однажды зашел в домоуправление узнать, не хотят ли они этот паровоз продать. Мне ответили, мол, заберите, потому что он у нас превратился в отстойное место - все ходят в туалет в этот паровоз. Мне его продали в 1992 году - на те времена это было примерно 500 долларов. Я выяснил, что раньше этот паровоз работал на Детской железной дороге. Мне хотелось построить дом, купить большой участок и открыть на нем свой маленький музей, посвященный этому узкоколейному паровозу 1955 года - насколько я знаю, в Беларуси таких больше нет.





В 2000-х Геннадий перевез паровоз себе на дачный участок в Смолевичском районе, очистил от ржавчины, заделал дырки и покрасил в черный цвет.





- Двери оставил открытыми - все деревенские дети приходили, смотрели. Он был для них игрушкой.





Три раза дачу Геннадия Александровича обворовывали - в последний раз украли и стройматериалы, с помощью которых мужчина собирался достроить дом. После этого он решил продать дом с участком, а заодно и паровоз.





- В прошлом году ко мне пришли представители местного благотворительного культурно-исторического фонда памяти Первой мировой войны «Кроки», который находится в Вилейке, и попросили передать паровоз в их музей - мол, он станет жемчужиной экспозиции, посвященной Первой мировой войне. Я отказался.









Сотрудники фонда какое-то время вели с Геннадием переписку. В мае 2017 года Геннадию Александровичу присылали письмо, в котором мужчину просили в ближайшее время передать паровоз:





- Так было суждено Божьей волей, чтобы этот экспонат оказался в собственности у Вас, человека со светлой душой и чутким сердцем. Фонд выражает вам сердечную признательность за согласие передать на хранение принадлежащий вам узкоколейный паровоз осенью этого года для экспонирования в музейном комплексе д. Забродье Вилейского района.





- Я им ничего не передавал! И согласия своего не давал, - возмущается мужчина.





А в конце сентября Геннадий Александрович приехал на дачу и увидел, что паровоз исчез. О пропаже 30-тонной махины мужчина сразу сообщил в милицию. Там выяснили, что паровоз увезли сотрудники фонда «Кроки». Но в возбуждении уголовного дела отказали.





- Весной 2018 года представители фон приехали на дачный участок Геннадия Г. и увидели, что участком давно никто не пользуется, а паровоз со временем подвергается разрушению. Не найдя собственника, они приняли решение о перевозе паровоза в д. Забродье с целью последующего сохранения как культурно-исторической ценности и предотвращения его дальнейшего разрушения. Данный паровоз они готовы возвратить по первому требованию Голубовича, - написано в постановлении милиции.





Председатель сельисполкома пояснил сотрудникам РОВД, что паровоз находился на землях общего пользования. Геннадий Александрович с этим не согласен - он утверждает, что землю, на которой стоял паровоз, он арендовал.





Мужчина нанял адвоката - тот направил в фонд официальное письмо с требованием вернуть локомотив на место, но по первому требованию паровоз не вернули.





- Недавно я увидел передачу про их музей и мой паровоз. Мне даже плохо стало. Детей у нас с женой нет - этот паровоз у меня был как ребенок,- не оторвать от сердца. Я хочу, чтобы мне вернули мой паровоз. Чувствую, что здоровье у меня не ахти, скоро придет последний день, поэтому я бы его передал Белорусской железной дороге, если они вернут мне те затраты, которые я понес за этот паровоз.





В фонде «Кроки» комментировать этот инцидент отказались.





- Там ситуация непростая. Я на эту тему буду разговаривать только со следственными органами, - сказал учредитель фонда Борис Цитович.