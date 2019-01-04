

В Солигорске прошла очередная акция "МЕТР ДОБРА". ФОТОФАКТ. Автор: Эдуард Кидяев.

26 декабря прошел второй этап благотворительной акции «Метр добра», организованной туристической компанией «Oranjet» и ОДО «Виталюр».

ЦЕЛЬЮ АКЦИИ является сбор необходимых вещей для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Их родители ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности, лишают их материальных благ. И теперь эти дети находятся в детском социальном приюте для несовершеннолетних детей в возрасте от 3 до 18 лет, в ГУО «Социально-педагогический центр Солигорского района». И сегодня, в преддверии самого долгожданного детского праздника, воспитанники центра получили подарки, необходимые вещи и , конечно же , много сладостей.





“Благотворительная акция «Метр добра!» не новая. Акция проводится уже не первый год в городах республики, где есть агентства компании «Oranjet» и гипермаркеты «Виталюр». За время реализации акции уже собрано 100 метров добра», а в Солигорске собрано 5 метров — сообщила директор офиса туристической компании «Оранжет» в Солигорске Елена Протасюк.





Не оставайтесь равнодушными!



— приобретите принадлежности для спальных комнат, канцелярские и хозяйственные товары, гигиенические средства, школьные принадлежности и книги для детей;



— положите их в короб «Метр добра!» на выходе из гипермаркета «Виталюр»;



— после заполнения короба произойдет выемка вещей;



— все собранные Вами вещи будут переданы в ГУО «Социально-педагогический центр Солигорского района».









Давайте вместе сделаем так, чтобы юные солигорчане, оказавшиеся в столь трудной ситуации, улыбались вместе с нами!

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».