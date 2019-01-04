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В Солигорске прошла очередная акция «МЕТР ДОБРА». ФОТОФАКТ.
05.01.2019 — Разное | Soligorsk News
26 декабря 2018 17:31 2718
В Солигорске прошла очередная акция "МЕТР ДОБРА". ФОТОФАКТ.
26 декабря прошел второй этап благотворительной акции «Метр добра», организованной туристической компанией «Oranjet» и ОДО «Виталюр».
ЦЕЛЬЮ АКЦИИ является сбор необходимых вещей для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Их родители ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности, лишают их материальных благ. И теперь эти дети находятся в детском социальном приюте для несовершеннолетних детей в возрасте от 3 до 18 лет, в ГУО «Социально-педагогический центр Солигорского района». И сегодня, в преддверии самого долгожданного детского праздника, воспитанники центра получили подарки, необходимые вещи и , конечно же , много сладостей.
“Благотворительная акция «Метр добра!» не новая. Акция проводится уже не первый год в городах республики, где есть агентства компании «Oranjet» и гипермаркеты «Виталюр». За время реализации акции уже собрано 100 метров добра», а в Солигорске собрано 5 метров — сообщила директор офиса туристической компании «Оранжет» в Солигорске Елена Протасюк.
Не оставайтесь равнодушными!
Давайте вместе сделаем так, чтобы юные солигорчане, оказавшиеся в столь трудной ситуации, улыбались вместе с нами!
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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26 декабря 2018 17:31 2718 В Солигорске прошла очередная акция "МЕТР ДОБРА"....
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