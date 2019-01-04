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Определились команды-полуфиналисты Рождественского турнира любителей хоккея. Итоги игрового дня

05.01.2019 23:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске продолжается XV Рождественский турнир любителей хоккея на призы Президента Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программе третьего игрового дня значатся четыре поединка. Два матча уже завершились. В квартете «С» отношения между собой выясняли россияне и словаки. Сильнее оказалась Россия – 4:1.

Определились команды-полуфиналисты Рождественского турнира любителей хоккея. Итоги игрового дня

Определились команды-полуфиналисты Рождественского турнира любителей хоккея. Итоги игрового дня

В группе «В» за второе место сражались Китай и Балканы. Этот матч стал более результативным. В итоге победу праздновали хоккеисты из Поднебесной – 8:6.

Рождественский турнир любителей хоккея: сборная Китая одолела команду Балкан, россияне обыграли сборную Словакии

Вечером этого дня на главной арене спорткомплекса «Чижовка» между собой играли сборная ИИХФ и команда Балтии. А на второй площадке – чехи и финны.

Определились команды-полуфиналисты Рождественского турнира любителей хоккея. Итоги игрового дня

Успех в матче со словаками позволил россиянам выиграть группу «С». Они набирают 6 очков. Третье место заняли швейцарцы, которые проиграли все свои матчи на предварительном этапе.

6 января альпийцы сыграют с немцами. В группе «В» вторая позиция у Китая. Команда набрала три бала и ждет своего соперника 6 января в матче между дружинами ИИХФ и Балтии. Замыкают этот квартет Балканы. Они не познали вкус побед на этой стадии турнира.

Определились команды-полуфиналисты Рождественского турнира любителей хоккея. Итоги игрового дня

 

Таким образом, известны почти все полуфиналисты турнира. 6 января в 19.00 на большой арене в Чижовке первую путевку в финал между собой разыграют победители групп «А» и «В» . Это команды Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов. А через полчаса на малой площадке в борьбу вступит вторая пара полуфиналистов – это Россия и Финляндия.

Определились команды-полуфиналисты Рождественского турнира любителей хоккея. Итоги игрового дня

Определились команды-полуфиналисты Рождественского турнира любителей хоккея. Итоги игрового дня

Определились команды-полуфиналисты Рождественского турнира любителей хоккея. Итоги игрового дня

Победитель и призеры соревнований будут определены 7 января.

Президент Беларуси: «Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия»
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске продолжается XV Рождественский турнир любителей хоккея на призы Президента Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе...
 
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