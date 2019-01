Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг была одной из самых успешных женщин в мире. Теперь ее считают символом зла

Шерил Сэндберг на слушаниях в комитете по разведке Сената США. Сентябрь 2018 года

В результате серии скандалов, связанных с продажей данных пользователей, компания с начала года потеряла почти 25% стоимости (а если сравнивать с пиковым значением в июле, падение составило 40%), при этом попытки руководства уладить последствия этих скандалов остаются безуспешными. Главным виновником происходящего чаще всего называют не основателя и главу Facebook Марка Цукерберга, а операционного директора Шерил Сэндберг. Выпускница Гарварда ранее работала на руководящих должностях в министерстве финансов США и в Google, пришла в Facebook в 2008 году — и за два года сделала компанию прибыльной. Всего за год Сэндберг превратилась в одного из самых ненавидимых корпоративных управленцев мира.





В 2014 году журнал Forbes выпустил ежегодный список 100 самых влиятельных женщин, поместив на девятое место операционного директора Facebook Шерил Сэндберг. Вместе с ней в первую десятку рейтинга попали Ангела Меркель, Хиллари Клинтон и Мишель Обама. 45-летняя Сэндберг оказалась в этой компании не только за достижения в области IT и активную благотворительную деятельность, но и как символ женского успеха: за год до этого у нее вышла книга «Lean In» (в официальном русском переводе — «Не бойся действовать», можно перевести как «Навались» или «Поднажми»). Книга стала международным бестселлером, а ее название — основой философии, согласно которой женщина может добиться успеха и в карьере, и в семье: если «поднажать», нет ничего невозможного.





В 2017 году Шерил Сэндберг занимала в списке влиятельных женщин уже четвертое место — уступая только Меркель, Терезе Мэй и Мелинде Гейтс. Мишель Обама не попала даже в первую двадцатку — но всего год спустя, промоутируя собственную книгу, бывшая первая леди США говорила о провале философии Lean In.





«Сама идея, что можно получить все и сразу, — ложь, — говорила Мишель Обама в декабре 2018-го. — Добиться всего одновременно невозможно. В жизни обычно бывает так, что сколько ни наваливайся, а все равно ничего не получается».





Эта фраза отлично иллюстрирует то, как сложился для Шерил Сэндберг уходящий год. За прошедшие двенадцать месяцев из человека, вызывавшего восхищение и зависть, из женщины, которая должна была навсегда изменить американскую корпоративную культуру, она превратилась едва ли не в самого ненавидимого корпоративного управленца в США, если не во всем мире. Все те же люди, кто еще пару лет назад называл ее книги универсальным рецептом успеха для всех современных женщин, теперь считают Сэндберг плоть от плоти той самой корпоративной культуры — элитаристской и безответственной.





* * *

Шерил Сэндберг родилась в 1969 году в Вашингтоне в семье врача-офтальмолога и преподавательницы французского. С детства была отличницей, занималась спортом (и в старших классах даже вела занятия по аэробике), после школы легко поступила в Гарвардский университет и в 1991 году получила степень бакалавра экономики, с отличием окончив один из самых престижных вузов планеты.





Во время учебы в Гарварде Сэндберг познакомилась с Лоренсом Саммерсом — преподавателем экономики, который в 1990-х годах работал главным экономистом во Всемирном банке, а затем министром финансов США. Саммерс стал для нее другом и наставником; в начале 1990-х он позвал Шерил во Всемирный банк на должность научного сотрудника (она занималась проблемами инфекционных заболеваний в Индии), а в 1996-м она возглавила его аппарат в министерстве финансов. В промежутке Сэндберг успела вернуться в университет и закончить Гарвардскую бизнес-школу.









В 2001 году, когда Саммерс ушел с поста министра, Шерил Сэндберг устроилась на работу в компанию Google. В то время поисковик только запустил сервис контекстной рекламы Google AdWords, который в будущем станет для интернет-гиганта основным источником прибыли. Сэндберг как раз занималась вопросами монетизации. В 2001 году у нее в команде было четыре человека, в 2008-м, когда Сэндберг уходила из Google, там работали четыре тысячи специалистов.





Проведя в корпорации шесть лет и дослужившись до поста вице-президента по мировым онлайн-продажам, Сэндберг была готова войти в топ-менеджмент компании — однако места в нем для нее не нашлось. Генеральный директор Google Эрик Шмидт предложил ей пост финансового директора, она отказалась, сочтя эту должность недостаточно ответственной. «Ее интересовала позиция операционного директора, но все решения в Google принимала тройка основателей: Эрик Шмидт, Ларри Пейдж и Сергей Брин, — писал о Сэндберг в 2011 году журнал New Yorker. — Усложнять эту структуру в компании не хотели».





Переговоры с Эриком Шмидтом, по сведениям журнала, проходили в декабре 2007 года. В том же месяце Шерил Сэндберг познакомилась с Марком Цукербергом.





* * *

Встреча, определившая судьбу и самой Сэндберг, и компании Facebook, произошла 24 декабря 2007 года на рождественской вечеринке в доме у бизнесмена, бывшего операционного директора Yahoo Дэна Розенсвейга. 38-летняя Шерил Сэндберг была к тому моменту одной из самых успешных женщин в американской IT-индустрии, а Марк Цукерберг, по выражению автора Buzzfeed — «23-летним ребенком», неожиданно оказавшимся во главе одной из самых узнаваемых IT-компаний мира.





Facebook росла колоссальными темпами, но не приносила денег. Основатель понимал, что собственного опыта для руководства такой корпорацией ему не хватает, и посвятил вторую половину года поиску людей, которые смогут ему помочь. В качестве партнера ему рекомендовали в том числе вице-президента Google, но Цукерберг не решался звонить главе четырехтысячного департамента корпорации-гиганта с предложением перейти в компанию, которая почти ничего не зарабатывает. Лишь увидев Сэндберг на рождественском ужине, он решил подойти и познакомиться . Они пробеседовали больше часа и договорились встретиться в новом году.





Первые рабочие встречи Цукерберга и Сэндберг проходили в обстановке строжайшей секретности и, по словам журналистов, были похожи на тайные свидания. Встречаться в публичных местах они не могли — в Кремниевой долине такие встречи неминуемо привлекли бы внимание коллег по индустрии, — а холостяцкая квартира Цукерберга не подходила по той причине, что глава Facebook жил в то время в крошечной студии без мебели. В результате они встречались в квартире Шерил и не засиживались допоздна: вице-президент Google привыкла начинать свой день в пять утра с проверки почты и всякий раз выставляла будущего работодателя за дверь не позже полуночи.





К февралю они договорились: Шерил Сэндберг станет операционным директором Facebook и будет заниматься стратегией монетизации. Несмотря на старания руководства Google отговорить ее, в марте 2008 года Сэндберг уволилась из корпорации и вышла на работу в компанию Цукерберга. Уже в 2010 году Facebook вышла в плюс.





* * *

Приход Шерил Сэндберг в Facebook чаще всего описывают как появление в компании «взрослого человека». До 2008 года крупнейшей соцсетью управляли вчерашние студенты под руководством вундеркинда-недоучки (Марк Цукерберг бросил Гарвард на втором курсе, чтобы сосредоточиться на развитии своей соцсети). Сэндберг же к этому времени стала не просто хорошим менеджером: в ее лице компания получила управленца с экономическим образованием, опытом работы в Вашингтоне и доскональным пониманием того, как устроена сетевая экономика.





Еще в феврале 2008 года руководство Facebook формулировало свою стратегию так: «Надо сделать самый классный сайт, а тогда и деньги появятся». К концу весны — на третьем месяце работы Шерил Сэндберг — компания приняла стратегию монетизации через рекламу и спонсорский контент.





Когда Facebook начала приносить прибыль, Сэндберг фактически стала в компании вторым человеком — она занималась продажами, маркетингом и развитием, а также отвечала за кадры, связи со СМИ и общественностью. В 2012 году Шерил Сэндберг вошла в совет директоров Facebook, став первой женщиной в его составе — а вскоре стала миллиардером: по состоянию на начало 2012 года ей принадлежало более 40 миллионов акций компании. После выхода Facebook на биржу Сэндберг продала большую часть. Сейчас Forbes оценивает ее состояние в полтора миллиарда долларов.





Шерил Сэндберг считают главной ответственной за то, что Facebook стала единственной технологической компанией, получившей статус «суперединорога» (единорогами называют IT-стартапы, чья рыночная стоимость оценивается в миллиард долларов и выше; оценка Facebook по состоянию на 2012 год превышала 100 миллиардов). Как пишет Buzzfeed, Сэндберг и сама оказалась в мире IT-компаний чем-то вроде единорога: ее имя стало нарицательным, и каждая крупная компания мечтает заполучить свою Шерил.





* * *

«Она уникальна тем, что исключительно высокий IQ у нее сочетается с очень высоким эмоциональным интеллектом. В одном человеке такое встречается очень редко», — говорил Марк Цукерберг о Шерил Сэндберг журналу Time в 2013 году.





Эти качества Сэндберг вспоминали журналисты, писавшие в конце 2000-х, что новый операционный директор сможет не только сделать Facebook прибыльной, но и изменить корпоративную культуру компании (и, шире, всей Кремниевой долины) — культуру, которую и сейчас часто описывают как «мужское студенческое общежитие».





В начале 2010-х Сэндберг, которая еще во время учебы в Гарварде занималась проблемами женщин и даже основала в университете организацию под названием «Женщины в экономике и в правительстве», получила возможность говорить об этих проблемах на национальном уровне. В 2013 году она опубликовала книгу «Не бойся действовать», в 2017 вышел ее второй бестселлер — Option B (не выходила на русском языке; название можно перевести как «Вариант Б»). В ней содержались советы и рекомендации о том, как сохранять стойкость перед лицом профессиональных, семейных и прочих жизненных трудностей.





За два года до выхода Option B скоропостижно умер муж Сэндберг и отец двоих ее детей, бизнесмен Дэйв Голдберг, гендиректор сервиса SurveyMonkey, в прошлом — топ-менеджер в Yahoo. Шерил часто говорила о нем в публичных выступлениях, подчеркивая важность семьи (и заодно о принципах равноправного брака, в котором оба партнера поровну делят ответственность за обеспечение семьи, воспитание детей, финансовые затраты и даже время на отдых).





К началу 2018 года за Шерил Сэндберг прочно закрепилась репутация настоящей современной женщины, которая не просто сумела добиться успеха и в карьере, и в семье, но действительно готова менять мир вокруг себя — в вопросах как профессиональных, так и общественных отношений, — чтобы изменить положение других женщин в современном обществе.





Спустя 12 месяцев от этой репутации не осталось и следа. Несмотря на то, что Шерил Сэндберг по-прежнему остается богатой и влиятельной женщиной, из спасителя Facebook и реформатора IT-индустрии она превратилась в символ всего того, что с этой индустрией не так.





* * *

17 марта 2018 года британская The Observer и американская The New York Times опубликовали расследования о том, что Facebook предоставила компании Cambridge Analytica данные миллионов своих пользователей для политических исследований — результаты этих исследований использовались, как утверждается, во время президентской кампании 2016 года; технологии таргетирования, разработанные Cambridge Analytica, применял предвыборный штаб Дональда Трампа.









Чтобы оценить эффективность этих наработок и степень их влияния на результат выборов, в Конгрессе США была создана специальная комиссия. В апреле перед ней выступал Марк Цукерберг. Facebook начала терять пользователей — и рыночную стоимость. С тех пор было еще несколько скандалов — выяснилось, что компания предоставляла данные пользователей производителям смартфонов; хакеры взломали 400 тысяч аккаунтов; данные пользователей иностранных государств использовались в коммерческих целях (об этом перед комиссией Конгресса отчитывалась уже сама Шерил Сэндберг).





В ноябре 2018 года The New York Times опубликовала новое расследование, в котором утверждалось, что к многочисленным скандалам вокруг данных пользователей Facebook привели действия операционного директора: именно Сэндберг определяла политику компании в вопросах защиты пользовательских данных (и, в частности, позволяла продавать их заинтересованным лицам, не слишком задумываясь о последствиях и рисках); именно Сэндберг отказывалась придавать значение внутренним рапортам о политической активности «российских троллей», использующих соцсеть во время кампании 2016 года; именно она отказалась признать глубину кризиса, в котором компания оказалась с марта 2018 года.





Более того, предложенная ей политика реагирования была максимально далека от идеалов прозрачности. К примеру, по данным The New York Times, Сэндберг инструктировала подчиненных скрывать и замалчивать сведения о предоставлении пользовательских данных сторонним организациям, намеренно преуменьшала масштабы утечек, и, наконец, организовывала в прессе и соцсетях кампании против критиков Facebook — в том числе наняв политических консультантов, чтобы те занялись поисками компромата на Джорджа Сороса (тот в ходе выступления на Давосском форуме в январе 2018 года сравнил Facebook со всемогущей монополией и объявил соцсеть угрозой для всего мира).





«Попытки Сэндберг реагировать на скандалы [вокруг Facebook] раз за разом превращаются в новые скандалы», — писала The New York Times в конце декабря.





* * *

18 декабря 2018 года Шерил Сэндберг опубликовала в официальном блоге Facebook заявление, в котором признала ошибки и пообещала, что впредь компания будет «лучше слушать своих пользователей, внимательнее вглядываться в происходящие вокруг платформы процессы и активно действовать для защиты основных гражданских прав».





Однако это заявление не обнадежило критиков Сэндберг — наиболее ожесточенными из них оказались вчерашние поклонники философии «Lean In». По состоянию на конец 2018 года Шерил Сэндберг так и осталась человеком, которого чаще всего обвиняют во всех неудачах Facebook — несмотря на то, что едва ли решения, приведшие компанию к ее сегодняшнему положению, принимались ею единолично.





На репутации Марка Цукерберга неприятности 2018 года не отразились — или отразились не так сильно. В итоге эксперты опасаются, что Facebook может захотеть избавиться от Сэндберг в угоду общественному мнению, которое настроено радикально.





«Люди хотят, чтобы кто-то заплатил [за происшедшее], — цитирует The Guardian специалиста по корпоративному управлению из университета штата Делавэр Чарльза Элсона. — Разумеется, Марк Цукерберг как основатель не может стать этой жертвой, поэтому общественность переключилась на Сэндберг. Ответственность за решения руководства должна лежать на Цукерберге как на генеральном директоре. Избавившись от Сэндберг, он лишь даст понять, что готов на радикальные шаги, но это никак не поможет в решении главной проблемы: как правильно организовать работу с пользовательским контентом в условиях глобальной соцсети».





До сих пор, однако, Марк Цукерберг выражал полную поддержку своему операционному директору. В ноябре 2018 года основатель Facebook рассказал CNN, что Шерил Сэндберг играет в компании важную роль, и в будущем это не изменится. «На протяжении последних десяти лет она была для меня очень важным партнером. Я надеюсь, что мы будем работать вместе и в следующие десятилетия», — заявил Цукерберг.