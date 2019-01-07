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С 1 по 10 января проходят профилактические мероприятия ГАИ по выявлению бесправных и пьяных водителей
08.01.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
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С 1 по 10 января проходят профилактические мероприятия ГАИ по выявлению бесправных и пьяных водителей
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