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Житель Гродно разбил головой витрину магазина. Не смог подраться с прохожими и "наказал" витрину

10.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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В Гродно местный житель 1998-го года рождения разбил стеклянную витрину в одном из магазинов по улице Врублевского. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК РБ  - “Хулиганство”. 

На необдуманный поступок его подтолкнул алкоголь. Подозреваемый помнит, что происходило, местами, а стекло разбил своей головой. 

 В  компании приятелей молодой человек распивал спиртные напитки в баре неподалеку. В какой-то момент вышел на улицу, но не освежиться, а чтобы найти приключения. Друзьям озвучил, что хочет подраться. Собутыльники находились в более адекватном состоянии и принялись удерживать товарища, искавшего жертву среди прохожих. В запале парень хоть как-то решил выместить подогреваемую алкоголем агрессию, разбив стеклянную витрину своей головой, – сообщает начальник Ленинского РОВД Олег Карпушкин. 

Очевидцы тут же вызвали милицию. Подозреваемого задержали. Своими действиями он причинил ущерб юридическому лицу на сумму порядка 1600 рублей. 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно местный житель 1998-го года рождения разбил стеклянную витрину в одном из магазинов по улице Врублевского. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1...
 
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