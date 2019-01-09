На необдуманный поступок его подтолкнул алкоголь. Подозреваемый помнит, что происходило, местами, а стекло разбил своей головой.
– В компании приятелей молодой человек распивал спиртные напитки в баре неподалеку. В какой-то момент вышел на улицу, но не освежиться, а чтобы найти приключения. Друзьям озвучил, что хочет подраться. Собутыльники находились в более адекватном состоянии и принялись удерживать товарища, искавшего жертву среди прохожих. В запале парень хоть как-то решил выместить подогреваемую алкоголем агрессию, разбив стеклянную витрину своей головой, – сообщает начальник Ленинского РОВД Олег Карпушкин.
Очевидцы тут же вызвали милицию. Подозреваемого задержали. Своими действиями он причинил ущерб юридическому лицу на сумму порядка 1600 рублей.