Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы до 2025 года



Фото: Reuters

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Фото: Reuters

На церемонии не присутствуют представители США, ЕС и 13 стран в Латинской Америке, которые не признают легитимность выборов, отмечаетИз-за конфликта президента с Национальной ассамблеейдает присягу не перед парламентом, а в здании Верховного суда Венесуэлы, указывает. Инаугурация продолжится в местной военной академии — таким образом действующий президент сигнализирует о важности вооруженных сил для своей коалиции, которую военные последовательно поддерживают, уточняет агентство.Мадуро победил на президентских выборах в мае 2018 года, получив 68% голосов избирателей при явке в 46%. Парламент Венесуэлы обвинил политика в узурпации власти и нарушениях. Результаты выборов не признали несколько стран, включая США, Аргентину, Чили и Перу.