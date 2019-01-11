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На пожаре в Полоцке погибли три пожилых человека

12.01.2019 10:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 11 января около одиннадцати вечера на пожаре в Полоцке погибли три человека.  

Как сообщает Витебское ОУМЧС, прибывшие к месту вызова спасатели увидели горящую кровлю дома, внутри сооружения также наблюдалось горение. Кровля и потолочное перекрытие частично обрушились.  

На пожаре в Полоцке погибли три пожилых человека
Фото: Витебское ОУМЧС  

В здании находились три пенсионера: владелец дома, супруга мужчины и её брат. Пожилые люди погибли. Известно, что погибшие состояли на учёте в госучреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Полоцкого района» как одинокие.  

На пожаре в Полоцке погибли три пожилых человека
Фото: Витебское ОУМЧС  

Огнём уничтожены кровля и имущество, повреждены потолочное перекрытие и стены.  

По словам соседей, накануне происшествия пенсионеры выпивали и курили. Предполагается, что пожар мог произойти из-за неосторожности при курении.  

На пожаре в Полоцке погибли три пожилых человека
Фото: Витебское ОУМЧС  

По информации СК, предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Для установления точной причины назначены судмедэкспертизы.  

На неделе в одном из гаражей в Гродно из-за непотушенной сигареты загорелось кресло.  

Два человека получили ожоги – подробнее здесь.  
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 11 января около одиннадцати вечера на пожаре в Полоцке погибли три человека.   Как сообщает Витебское ОУМЧС, прибывшие к месту вызова спасатели...
 
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