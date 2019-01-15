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Автобус с белорусскими хоккеистами попал в ДТП под Логойском

15.01.2019 23:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. ДТП с участием белорусских хоккеистов произошло в Логойском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Автобус с белорусскими хоккеистами попал в ДТП под Логойском

Автобус новополоцкого клуба «Химик» столкнулся с легковым автомобилем возле поселка Плещеницы. Известно, что спортсмены направлялись на выездную игру в Бобруйск. 

Автобус с белорусскими хоккеистами попал в ДТП под Логойском

Водители и пассажиры транспортных средств серьезных травм не получили.

Рейсовый автобус Москва — Минск перевернулся под Борисовом
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. ДТП с участием белорусских хоккеистов произошло в Логойском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  Автобус новополоцкого клуба...
 
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