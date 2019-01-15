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Автобус с белорусскими хоккеистами попал в ДТП под Логойском
Новости Беларуси. ДТП с участием белорусских хоккеистов произошло в Логойском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Автобус новополоцкого клуба «Химик» столкнулся с легковым автомобилем возле поселка Плещеницы. Известно, что спортсмены направлялись на выездную игру в Бобруйск.
Водители и пассажиры транспортных средств серьезных травм не получили.
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Новости Беларуси. ДТП с участием белорусских хоккеистов произошло в Логойском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Автобус новополоцкого клуба...
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