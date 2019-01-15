Как избежать обморожения и переохлаждения. Советы специалистов.
Автор: Эдуард Кидяев.
C переохлаждением или обморожением сталкивались, как минимум в легкой форме, практически все: уши, нос и щеки становятся белыми и теряют чувствительность, пальцы начинает покалывать и ломить. Что вы обычно делали в такой ситуации? Вероятнее всего растирали? А этого как раз делать нельзя! При растирании вы травмируете сосуды и нервные окончания, нанося тем самым, организму серьезный урон. Несколько простых правил, которые позволят Вам избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе.
1. Не пейте спиртного и не курите на морозе
Алкогольное опьянение (впрочем, как и любое другое) на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла, курение жеуменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми.
2. Носите свободную одежду
Это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как «капуста» — при этом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.
3. Уделите особое внимание выбору обуви
Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки часто служат основной предпосылкой для появления потертостей и обморожения. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные – они впитывают влагу, оставляя ноги сухими.
4. Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа.
Лучший вариант – варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки же из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом.
5. Не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений — колец, серёжек и т.д.
Во-первых, металл остывает гораздо быстрее тела до низких температур, вследствие чего возможно «прилипание» к коже с болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови. Вообще на морозе старайтесь избегать контакта голой кожи с металлом.
6. Если на прогулке Вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место – магазин, кафе, подъезд — для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест. На длительную прогулку на морозе полезно захватить с собой пару сменных носков, варежек и термос с горячим чаем.
7. Вернувшись домой после длительной прогулки по морозу, обязательно убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа и т.д.
Пущенное на самотек обморожение может привести к гангрене и последующей потере конечности.
8. Если у Вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль.
9. Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях эта функция бывает нарушена. Эти категории более подвержены переохлаждению и обморожениям, и это следует учитывать при планировании прогулки. Отпуская ребенка гулять в мороз на улице, помните, что ему желательно каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться.
В сильный мороз старайтесь не выходить из дому без особой на то необходимости. Помните, что лучший способ выйти из неприятного положения – это в него не попадать.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК-НОВОСТИ» по информации информации Солигорского ЦГИЭ