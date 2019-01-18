В Слуцке прошел концерт, посвященный Дню спасателя





Спасателями не рождаются, спасателями становятся! Только путем долгих и изнурительных тренировок, многих лет обучения, стремления, закалки и настоящей мужественности можно стать спасателем.

В этом году 19 января все спасатели Республики Беларусь отмечают свой юбилейный двадцатый профессиональный праздник, который объединяет многие поколения людей, посвятивших свою жизнь борьбе с различными видами чрезвычайных ситуаций, возникающих в нашей жизни.

Для работников Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям и их семей в актовом зале Минского областного кадетского училища был организован концерт, на котором кадеты и приглашенные артисты поздравляли спасателей района вокальными, танцевальными и инструментальными номерами. Был продемонстрирован поздравительный видеоролик. В торжественной обстановке спасателей поздравил начальник Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям, подполковник внутренней службы, Лиходиевский Дмитрий Леонидович. Почетными грамотами и ценными подарками были награждены наиболее достойные работники отдела.

На концерте присутствовали работники, благодаря опыту и знаниям которых происходило становление пожарной службы Республики Беларусь, которые своим самоотверженным трудом внесли значительный вклад в биографию пожарного дела на Слутчине – ветераны пожарного дела.

В конце мероприятия все присутствующие были в хорошем настроении и с улыбками на лицах, можно с уверенностью сказать, что праздник в Слуцке удался, а по другому и быть не могло!

















































Слуцкий РОЧС