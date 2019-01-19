ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самым популярным на Западе советским фильмом признан «Сталкер»

20.01.2019 11:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Составлен рейтинг самых популярных на западе советских фильмов. Первое место в нем занимает «Сталкер» Андрея Тарковского, снятый в 1979 году.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Мир24.

Второе место у военной драмы Элема Климова «Иди и смотри» 1985 года, а на третьей строчке – картина «Солярис» 1971 года, которую также снял Андрей Тарковский. Соответствующий список опубликован в информационно-аналитическом журнале «Слово и дело» в честь юбилея фильма «Броненосец Потемкин».

В десятку вошли также ленты «Андрей Рублев» (1966), «Зеркало» (1975), «Жертвоприношение» (1986), «Ностальгия» (1983) Андрея Тарковского. В списке можно найти и фильмы «Ирония Судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова (1975), «Война и мир» Сергея Бондарчука (1966), «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна (1925).

Стоит отметить, что последний считается одним из лучших фильмов мирового кинематографа. В 1958 году эта кинолента была признана лучшей картиной всех времен и народов, в 1978 она возглавила список сотни лучших фильмов, в 2009 попала в топ-15 картин, оказавших наибольшее влияние на кинематограф


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Составлен рейтинг самых популярных на западе советских фильмов. Первое место в нем занимает «Сталкер» Андрея Тарковского, снятый в 1979 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
В РФ прошли митинги против политрепрессий: более десятка задержанных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
20.01.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика