Самым популярным на Западе советским фильмом признан «Сталкер»

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Второе место у военной драмы Элема Климова «Иди и смотри» 1985 года, а на третьей строчке – картина «Солярис» 1971 года, которую также снял Андрей Тарковский. Соответствующий список опубликован в информационно-аналитическом журнале «Слово и дело» в честь юбилея фильма «Броненосец Потемкин».





В десятку вошли также ленты «Андрей Рублев» (1966), «Зеркало» (1975), «Жертвоприношение» (1986), «Ностальгия» (1983) Андрея Тарковского. В списке можно найти и фильмы «Ирония Судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова (1975), «Война и мир» Сергея Бондарчука (1966), «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна (1925).





Стоит отметить, что последний считается одним из лучших фильмов мирового кинематографа. В 1958 году эта кинолента была признана лучшей картиной всех времен и народов, в 1978 она возглавила список сотни лучших фильмов, в 2009 попала в топ-15 картин, оказавших наибольшее влияние на кинематограф



