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Ямальские воронки
21.01.2019 — Разное | Новости Хотимска
Летом 2015 в Сибири появился непонятный кратер около 100 метров диаметром.
Через некоторое время обнаружили еще один чуть меньше. Рассказывают, что перед появлением второго была яркая вспышка и столб дыма.
Осенью в них спустились ученые, собрали образцы и… ничего не выяснили. Единственное, что удалось установить, это полная идентичность расстояния от вечной мерзлоты до кратеров.
До сих пор непонятно почему образовались эти дыры.
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Летом 2015 в Сибири появился непонятный кратер около 100 метров диаметром. Через некоторое время обнаружили еще один чуть меньше. Рассказывают, что перед появлением...
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