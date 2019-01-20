Ямальские воронки

Летом 2015 в Сибири появился непонятный кратер около 100 метров диаметром.

Через некоторое время обнаружили еще один чуть меньше. Рассказывают, что перед появлением второго была яркая вспышка и столб дыма.

Осенью в них спустились ученые, собрали образцы и… ничего не выяснили. Единственное, что удалось установить, это полная идентичность расстояния от вечной мерзлоты до кратеров.

До сих пор непонятно почему образовались эти дыры.