Ямальские воронки

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21.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Летом 2015 в Сибири появился непонятный кратер около 100 метров диаметром.

Через некоторое время обнаружили еще один чуть меньше. Рассказывают, что перед появлением второго была яркая вспышка и столб дыма.

Осенью в них спустились ученые, собрали образцы и… ничего не выяснили. Единственное, что удалось установить, это полная идентичность расстояния от вечной мерзлоты до кратеров.

До сих пор непонятно почему образовались эти дыры.

 
 
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Летом 2015 в Сибири появился непонятный кратер около 100 метров диаметром. Через некоторое время обнаружили еще один чуть меньше. Рассказывают, что перед появлением...
 
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