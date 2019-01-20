







ОНТ высказала министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, сообщает БЕЛТА. Такое мнение в интервью телеканалувысказала министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, сообщает БЕЛТА.





Отвечая на вопрос о том, почему между Беларусью и Австрией сложились доверительные отношения, министр отметила похожесть двух стран.





"Я думаю, что мы находимся в похожей географической ситуации. Обе наши страны средние по площади. Нам нужно было уметь вставать на ноги, быть уверенными в себе, показывать качество работы и самостоятельность", - сказала Карин Кнайсль.





Она рассказала о своем разговоре с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. "У нас был очень интересный и плодотворный разговор. Мы обменялись оценками положения в Европе, своим видением ситуации в соседних с нами странах. Мне была интересна оценка моего белорусского коллеги. Мы обменялись мнениями на различные темы, которые интересовали каждую из сторон. В частности - о развитии ситуации в Украине, - поделилась подробностями министр. - Возвращаясь к вопросу о географии, которую я уже упоминала, мы находимся в той части мира, где, как говорят об этом явлении в экономике, появляются "черные лебеди".





Мы говорили о новых "черных лебедях", которые то и дело всплывают на горизонте". Карин Кнайсль также увидела, как продвигается финансируемое Австрией изготовление скульптуры для мемориального комплекса "Тростенец". "Федеральный президент Ван дер Беллен в прошлом году был здесь, чтобы положить начало работы над этим памятником. А открывать скульптуру будет федеральный канцлер Курц", - рассказала она.





Карин Кнайсль добавила, что внешняя политика для нее - не только экономика, которая является ее существенной частью, но и гражданское общество.