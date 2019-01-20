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Беларусь и Австрия находятся в той части мира, где появляются события-"черные лебеди" - Кнайсль

21.01.2019 08:45 — Разное | Партизан  
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Беларусь и Австрия находятся в той части мира, где появляются редкие трудно прогнозируемые события со значительными последствиями - "черные лебеди".



Такое мнение в интервью телеканалу ОНТ высказала министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, сообщает БЕЛТА. 

Отвечая на вопрос о том, почему между Беларусью и Австрией сложились доверительные отношения, министр отметила похожесть двух стран.

"Я думаю, что мы находимся в похожей географической ситуации. Обе наши страны средние по площади. Нам нужно было уметь вставать на ноги, быть уверенными в себе, показывать качество работы и самостоятельность", - сказала Карин Кнайсль. 

Она рассказала о своем разговоре с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. "У нас был очень интересный и плодотворный разговор. Мы обменялись оценками положения в Европе, своим видением ситуации в соседних с нами странах. Мне была интересна оценка моего белорусского коллеги. Мы обменялись мнениями на различные темы, которые интересовали каждую из сторон. В частности - о развитии ситуации в Украине, - поделилась подробностями министр. - Возвращаясь к вопросу о географии, которую я уже упоминала, мы находимся в той части мира, где, как говорят об этом явлении в экономике, появляются "черные лебеди".

Мы говорили о новых "черных лебедях", которые то и дело всплывают на горизонте". Карин Кнайсль также увидела, как продвигается финансируемое Австрией изготовление скульптуры для мемориального комплекса "Тростенец". "Федеральный президент Ван дер Беллен в прошлом году был здесь, чтобы положить начало работы над этим памятником. А открывать скульптуру будет федеральный канцлер Курц", - рассказала она. 

Карин Кнайсль добавила, что внешняя политика для нее - не только экономика, которая является ее существенной частью, но и гражданское общество.

 
 
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Беларусь и Австрия находятся в той части мира, где появляются редкие трудно прогнозируемые события со значительными последствиями - "черные лебеди".
 
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