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Брестское "Динамо" победило во втором предсезонном спарринге
01.02.2019 22:50 — Разное | Виртуальный Брест
Белорусские футбольные клубы продолжают готовиться к новому сезону на южных учебно-тренировочных сборах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Футболисты брестского "Динамо" в Абу-Даби (ОАЭ) сегодня встречались с китайским клубом "Гуанчжоу Эвергранд" и одержали победу со счетом 2:0. На 20-й минуте отличился Джоэль Фамейе, а в начале второго тайма гол забил Артем Быков. В первом контрольном поединке межсезонья брестчане выиграли у "Аль-Джазиры" из ОАЭ с результатом 2:1. Голы в составе победителей забили Денис Лаптев и Павел Нехайчик. 8 февраля подопечные Марцела Лички сыграют с еще одним китайским клубом - "Шанхай СИПГ". В его составе немало известных легионеров, среди которых бразильские звезды Халк и Оскар.
Бронзовые призеры чемпионата Беларуси футболисты минского "Динамо" в турецком Белеке сегодня провели первый контрольный матч, сыграв вничью с молодежным составом украинского "Шахтера" из Донецка - 0:0. В планах минчан еще три встречи: 2 февраля со словацким клубом "Ружомберок", 7 февраля с грузинским "Торпедо" (Кутаиси), 10 февраля с украинскими "Карпатами" (Львов).
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Белорусские футбольные клубы продолжают готовиться к новому сезону на южных учебно-тренировочных сборах, сообщает корреспондент БЕЛТА. Футболисты брестского...
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