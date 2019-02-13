Что не стоит дарить на 14 февраля! Приметы и поверья.





В День Святого Валентина всегда хочется подарить что-то особенное своей второй половинке. Но как сделать подарок так, чтобы он не обидел человека и не привлек в ваши отношения беду?

Существует много домыслов о том, какие подарки стоит дарить, а какие - нет. И если вы не обратите внимание на значение подарка, то ваша половинка может оказаться суеверной и расценить подарок как плохой знак. Поэтому, проверьте, не собираетесь ли вы отдать в такой светлый день избраннику тот самый “несчастный” подарок, способный привлечь неудачу, ссоры и даже расставание.

Часы.

Хорошие и дорогие часы всегда приятно дарить и получать в подарок. Однако существует поверье, что часы “отмеряют” время ваших отношений, могут привнести в пару ссоры и разлад, спровоцировать на расставание и слезы. Но если вы хотите подарить часы и избавиться от приметы, попросите взамен у партнера копеечку. Так вы будто продадите часы, а не подарите. А значит примета уже будет неактуальна,

Ножи и вилки

Говорят, что острые предметы, такие как ножи и вилки - несут в дом несчастья. Поэтому не дарите партнеру ножниц, ножей, шпажек и других острых предметов. Если хочется, лучше отдайте вашей половинке деньги на покупку необходимого набора ножей, чтобы не привлечь в дом беду.

Носки

Один из самых безобидных и тривиальных подарков может спровоцировать разлад в семье. Считается, что если жена подарила мужу носки, то он вскоре уйдет из дома к другой женщине. Поэтому, предоставьте вашему избраннику самому возможность выбрать и купить себе носки по вкусу. Так вы и от приметы избавитесь, и не омрачите ваши отношения таким простым подарком.

Носовые платки

Говорят, носовые платки приносят в дом слезы. Поэтому, старайтесь не дарить любимым такой подарок, даже если вам хочется сделать именной, с вышитыми инициалами. Лучше преподнесите этот маленький сувенир в другой день, или вовсе отдайте без повода.

Книги

С одной стороны все знают, что книги - это лучший подарок. Но если вы собираетесь дарить книгу вашему избраннику, то остерегайтесь. По поверьям, книги сулят расставание с любимым, так что предпочтительнее, если книги вы будете дарить друзьям или самому себе. В любом случае, если книгу подарить уж очень хочется, то лучше отдайте второй половинке деньги, или вместе сходите за подарком.

Жемчуг

По приметам, дарить украшения с жемчугом – к слезам. Еще в Древней Греции жемчужные бусины считались слезами нимф, оттуда примета перекочевала и к нам. Поэтому, если собираетесь подарить избраннице украшение, то проследите, чтобы там не было жемчуга или жемчужных вставок.

Вязаные вещи

Подарки, сделанные своими руками - самые уютные и теплые. Однако, если вы хотите связать свитер или шарф для своего избранника, то остерегайтесь плохой приметы! Говорят, вязаные вещи сулят измены, а затем расставания. Но эта примета касается лишь тех девушек, которые пока в отношения, но еще не замужем. Женам наоборот стоит почаще радовать своих мужей вязаными шарфами, носочками и свитерами. Так вы не только позаботитесь о человеке, но и защитите его от сглаза.

Нижнее бельё

Суеверные люди считают, что нижнее белье в подарок лишь спровоцирует вторую половинку на измены. К тому же, такая интимная часть гардероба должна подбираться человеком самостоятельно, чтобы в ней было комфортно и удобно. Так что повремените с покупкой кружевного белья для вашей избранницы. Лучше подарите ей сертификат в любимый магазин белья, где она сама сможет выбрать то, что ей подходит.

Янтарные украшения

Этот красивый и необычный камень лучше дарить не своей избраннице, а маме или сестре. В паре подарки из янтаря могут спровоцировать разлуку или долгое и болезненное расставание.

Цепочки

Дарить цепочки можно и даже нужно. Однако, многие считают плохим знаком, когда подаренная цепь рвется на шее. Порванная цепочка сулит разрыв отношений, поэтому выбирайте либо те цепи, который сложно порвать, либо предоставьте избраннику или возлюбленной выбрать цепь самостоятельно. Тем более сейчас практически в каждом ювелирном магазине есть сертификаты. Не скупитесь на сертификат, пусть ваша лобовь выберет то, что ей действительно по вкусу.



Однако сильную любовь не разрушить ни одной приметой. Поэтому если доверяете друг другу и уверены в отношениях, то можете смело дарить всё, что захочется, без оглядки на приметы и дурные знаки.