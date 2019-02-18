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Удастся ли заманить белорусов на срочную военную службу льготными кредитами и квартирами?

19.02.2019 08:45 — Разное | Партизан  
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Низкий авторитет Вооруженных Сил в глазах призывников и последствия демографического спада поставили военную сферу в сложное положение.

Удастся ли заманить белорусов на срочную военную службу льготными кредитами и квартирами?
Министр обороны Андрей Равков предлагает ввести для студентов обязательные воинско-учетные записи и предоставить отслужившим в армии льготы при поступлении, заселении в общежитие и распределении.

— Я не вижу практического смысла в получении студентами военно-учетной специальности в процессе обучения. Похожая практика — военные кафедры — себя не оправдала, и Минобороны в свое время от нее отказалось, перейдя к созданию военных факультетов, где идет подготовка специалистов для нужд армии по полному циклу обучения, — отмечает политолог, руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников.

Какие же изменения способны вернуть престиж воинской службы и для чего отправлять молодых людей в казармы? Пишет "Завтра твоей страны".

Внешних угроз для Беларуси пока нет

Военный эксперт Александр Алесин не думает, что предложение Андрея Равкова связано с особо острой международной ситуацией. Хотя страны вокруг Беларуси и наращивают военные силы и размеры военного бюджета. В странах Балтии возобновили службу по призыву.

— Я не говорю, что это может вылиться в военную угрозу. Но если нынешняя тенденция будет набирать силу, боюсь, некем будет укомплектовать ни части постоянной готовности, ни строевые части, — говорит Александр Алесин.

Прежде всего проблема вызвана ухудшением демографической ситуации. Потенциальные призывники сейчас – это дети периода конца 1990-х – начала 2000-х, когда ситуация с рождением была достаточной сложной. И количественный, и качественный контингент потенциальных военнослужащих уступает тому, который был, когда служили родившиеся в советское время.

Вторая причина, по которой вооруженные силы испытывают голод, – падение престижа воинской службы. Молодежь считает, что на воинскую службу зря теряет время, которое можно потратить на приобретение специальности, работу или бизнес.

— Теме престижа армии все больше внимания уделяют во многих странах. И предложенные министром обороны методы как заинтересовать потенциальных призывников — вполне стандартные. А учитывая стоящий перед армией вызов, министерство мыслит в правильном направлении, — отмечает руководитель экспертной инициативы «Минский диалог» Евгений Прейгерман.

Но есть и другие возможности, способные улучшить положение армии в глазах граждан и вызвать у призывников больше энтузиазма по поводу воинской службы.

Льготные кредиты на образование или открытие бизнеса

Александр Алесин предлагает обратить внимание на опыт других стран.

— Преимущества лежат в поле льгот и образовательных возможностей. Можно сделать так, чтобы человек отслужил в армии и потом государство предоставляет ему льготы при получении жилплощади, либо льготы по получению образования, либо кредит, беспроцентный или с малым процентом, — отмечает эксперт.

И добавляет, что для людей, имеющих вид на жительство, пожелавших служить в армии, можно предлагать более простые условия для получения гражданства.

— А вот появление дополнительной категории льготников, как предлагает министр,  может привести к снижению и без того невысокого уровня знаний поступающих в вузы. Особенно это касается естественно-научных и технических специальностей, — отмечает руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников.

Достойные доходы срочникам и увеличение расходов на армию

Изменить отношение к службе  можно, если платить солдату за его труд адекватные деньги.

С 1 января солдаты и сержанты срочной службы получают от 29,25 рубля до 62,79 рубля в месяц денежного довольствия. Стипендии в отечественных вузах составляют 66—-106 рублей.

— Студент находится в аудитории 5-6 часов в сутки и получает стипендию от 60 рублей. Солдат проводит в казарме 24 часа в сутки, а получает от 29 рублей. Для начала неплохо было бы уравнять эти категории, потому что солдатский труд не менее тяжел, чем учеба студента, — считает руководитель аналитического центра Belarus Security Blog.

Страны Евросоюза сейчас идут по пути повышения расходов на вооруженные силы до 2% ВВП. Беларусь на армию тратит около 1% ВВП.

— С учетом региональных вызовов и того, что Беларуси все сложней приобретать у России вооружение по льготным ценам, хотелось бы, чтобы военный бюджет был повыше. Но вопрос когда экономика находится в ее нынешнем состоянии, это не так легко сделать, — говорит Евгений Прейгерман.

Меньше дедовщины и больше прозрачности

Андрей Поротников называет еще две причины низкого престижа военной службы:

— Люди боятся, что их будут унижать, попирать их достоинство и права. К тому же молодежь считает, что служба в армии — это пустая трата времени, потому что никаких полезных навыков там не приобрести. Другими словами, армия, в их понимании, это место, где красят траву и бордюры.

Преодолеть сложившееся негативное мнение помогла бы бòльшая открытость системы, убежден специалист по проблемам безопасности. Как это сделать, показывает опыт скандинавских стран и стран Бенилюкса того периода, когда у них была призывная армия.

— Причем это не потребует дополнительных денег — просто предстоит «перестроить» мозги у генералов, − считает Андрей Поротников.


Расширение контрактной службы


Экономически контрактную службу Беларусь не потянет. Учитывая территорию, геополитическое положение и возможные угрозы и риски, нужны как минимум 40-45 тысяч человек полноценного войска.

— Сейчас маятник качнулся в другую сторону. В Литве призыв восстановили, в Грузии тоже (хотя потом отменили), в Швеции обсуждают вопрос обязательной государственной службы, в которую входит и военная, во Франции, — перечисляет Андрей Поротников.

В то же время Евгений Прейгерман считает возможным повышение роли профессионального компонента белорусской армии и службы на контрактной основе в связи с вызовами, которые стоят перед вооруженными силами.

— Характер вызовов уже не столько массовый, сколько точечный (всякого рода гибридные вызовы). И в белорусской армии уже делается акцент на силах специальных операций. Исходя из оценок того, как происходят в последнее время военные конфликты, видно, что их нужно гасить на первых этапах. Соответственно, растет роль сил специальных операций в разного рода военных активностях, которые не дотягивают до уровня полномасштабной военной деятельности, — объясняет руководитель «Минского диалога».

При этом эксперт считает важным не отказываться полностью от призывной части. И отмечает, что перед военным руководством стоит задача не только повышения престижа службы, но поднятия авторитета армии в глазах населения.

В целом же для того, чтобы принимать серьезные решения в военной сфере, для начала стоило бы определиться со стратегией безопасности. Если страна исходит из того, что отечественная оборона базируется на коалиционных основах, когда в случае угрозы рассчитывает на поддержку союзников, то в мирное время ей нужна одна численность армии и размер резерва. Если же она исходит из того, что будет опираться на собственные силы, то это совсем другая численность – тогда стране надо иметь сухопутные войска численностью порядка 80 тысяч человек, то есть увеличить текущую численность на 40 тысяч человек, приводит примерт Андрей Поротников.

 
 
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Низкий авторитет Вооруженных Сил в глазах призывников и последствия демографического спада поставили военную сферу в сложное положение.
 
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