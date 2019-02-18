ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чего ждать от Bitcoin. Он стоит уже почти 4000 долларов

19.02.2019 17:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Среднерыночная цена Bitcoin со вторник, 19 февраля, установила месячный максимум в 3970 долларов. В последний раз криптовалюта стоила так же дорого 10 января, тогда ее курс поднимался до 4060 долларов. За прошедшие сутки монета подорожала на 5%, стоимость Ethereum увеличилась на 7,3%, до 147,7 доллара, XRP — на 5,1%, сейчас токен торгуется на уровне в $ 0,325. Капитализация цифровых денег за последние 24 часа выросла на 6,4%, до 133 миллиардов долларов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Стоимость Bitcoin должна оставаться выше отметки в 3800 долларов, чтобы продолжать расти, считает аналитик NewsBTC Аяш Джиндал. По его мнению, цена монеты не должна опуститься ниже 3720 долларов в ближайшее время. Криптовалюте необходимо преодолеть уровень сопротивления в 4000 долларов и закрепиться выше, чтобы достичь следующей цели в 4200 долларов, после чего можно будет говорить о начале роста в среднесрочной перспективе, объяснил эксперт.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Монета обновила месячный максимум, аналитик Аяш Джиндал уверен, что это совсем не предел.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый вид хищений денег появился в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика