Чего ждать от Bitcoin. Он стоит уже почти 4000 долларов

Среднерыночная цена Bitcoin со вторник, 19 февраля, установила месячный максимум в 3970 долларов. В последний раз криптовалюта стоила так же дорого 10 января, тогда ее курс поднимался до 4060 долларов. За прошедшие сутки монета подорожала на 5%, стоимость Ethereum увеличилась на 7,3%, до 147,7 доллара, XRP — на 5,1%, сейчас токен торгуется на уровне в $ 0,325. Капитализация цифровых денег за последние 24 часа выросла на 6,4%, до 133 миллиардов долларов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Стоимость Bitcoin должна оставаться выше отметки в 3800 долларов, чтобы продолжать расти, считает аналитик NewsBTC Аяш Джиндал. По его мнению, цена монеты не должна опуститься ниже 3720 долларов в ближайшее время. Криптовалюте необходимо преодолеть уровень сопротивления в 4000 долларов и закрепиться выше, чтобы достичь следующей цели в 4200 долларов, после чего можно будет говорить о начале роста в среднесрочной перспективе, объяснил эксперт.