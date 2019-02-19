В рамках проекта «Сочный дворик» в Пинске и Барановичах к августу установят по три современных игровых комплекса. Одна из площадок будет установлена в городском парке, еще две — в жилых дворах, которые будут выбраны оргкомитетом исходя из предложений жителей этих городов.



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Масштабный проект «Сочный дворик», инициатором которого стал бренд «Сочный», стартовал в Минске в 2017 году. Главная цель — улучшить детскую городскую инфраструктуру. За время реализации проекта установлено 45 современных и безопасных игровых комплексов: 20 площадок в Минске, 25 комплексов — в пяти областных центрах.

«Проект “Сочный дворик” — воплощение идеи семейных ценностей, которую транслирует “Сочный” на протяжении своей работы на рынке. Проект показал, что детские площадки нужны жителям городов Беларуси, а городские власти заинтересованы в сотрудничестве с бизнесом. “Сочный дворик” — это не просто установка детских площадок, это создание добрососедской атмосферы в жилых районах городов, дружба и поддержка. Для нас было по-настоящему радостно слышать от участников и победителей конкурса, что за время проекта они познакомились с соседями и нашли новых друзей, а в их дворе теперь всегда много детворы», — рассказывает бренд-менеджер торговой марки «Сочный» Алина Родионова.



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За два года в проекте приняло участие более 2 150 дворов. Участники творчески подходили к конкурсу и присылали видео, стихи, рисунки, плакаты, песни. В процесс создания конкурсных работ включались и взрослые, и дети. По словам жителей дворов, где установили детские площадки, «Сочный дворик» по-настоящему сплотил соседей и «вдохновил на то, чтобы вместе выйти на благоустройство своего двора».

Открытие «Сочных двориков» в городских парках было настоящим праздником. Дети и родители принимали участие в конкурсах и спортивных соревнованиях, играли с аниматорами и танцевали, каждый ребенок мог нарисовать аквагрим и угоститься соком «Сочный».