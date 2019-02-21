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Председатель районного Совета депутатов проведет прямую линию

22.02.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Председатель районного Совета депутатов проведет прямую линию

В рамках еженедельных «прямых телефонных линий» председатель Волковысского районного Совета депутатов Виталий Станиславович НОВИЦКИЙ в субботу, 23 февраля, проведет с 9 до 12 часов «прямую линию» по телефону 4-54-23.

 

 

 

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В рамках еженедельных «прямых телефонных линий» председатель Волковысского районного Совета депутатов Виталий Станиславович...
 
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