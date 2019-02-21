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Лукашенко рассказал, в котором часу косит траву и куда сбывает молоко со своего подворья
В сельском хозяйстве Беларуси приоритет во все большей степени будет отдаваться зеленым технологиям, исключительно натуральному, органическому производству, рассказал Александр Лукашенко во время общения с личным составом Военной академии,
Фото: president.gov.by.
«Мы все больше и больше будем поворачивать сельское хозяйство к зеленым технологиям, потому что самая дорогая картошка — эта та, которая чистая», — привел пример Лукашенко.
Отвечая на один из вопросов, он также рассказал о своем приусадебном участке.
«Вы преувеличиваете, что я слишком много времени уделяю приусадебному участку. Это не значит, что я каждый день на этом участке. Когда начинается сенокос, то в 5 утра, проснувшись рано, иду до 6-7 часов кошу траву. Но это с детства. Косьба — самый тяжелый труд. Наверное, это в особенности моего характера. Деревенских людей много, но далеко не у каждого такая тяга к земле, к животным», — сказал Александр Лукашенко.
Он отметил, что молоко с его подворья от нескольких коров уже даже реализуют на продажу. Единственное, глава государства особо просил, чтобы не брали высокую цену.
Лукашенко отметил, что его участок — это еще и экспериментальная площадка, где он лично оценивает результаты работы ученых.
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В сельском хозяйстве Беларуси приоритет во все большей степени будет отдаваться зеленым технологиям, исключительно натуральному, органическому производству,...
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