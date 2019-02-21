Лукашенко рассказал, в котором часу косит траву и куда сбывает молоко со своего подворья

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«Мы все больше и больше будем поворачивать сельское хозяйство к зеленым технологиям, потому что самая дорогая картошка — эта та, которая чистая», — привел пример Лукашенко.





Отвечая на один из вопросов, он также рассказал о своем приусадебном участке.





«Вы преувеличиваете, что я слишком много времени уделяю приусадебному участку. Это не значит, что я каждый день на этом участке. Когда начинается сенокос, то в 5 утра, проснувшись рано, иду до 6-7 часов кошу траву. Но это с детства. Косьба — самый тяжелый труд. Наверное, это в особенности моего характера. Деревенских людей много, но далеко не у каждого такая тяга к земле, к животным», — сказал Александр Лукашенко.





Он отметил, что молоко с его подворья от нескольких коров уже даже реализуют на продажу. Единственное, глава государства особо просил, чтобы не брали высокую цену.





Лукашенко отметил, что его участок — это еще и экспериментальная площадка, где он лично оценивает результаты работы ученых.



