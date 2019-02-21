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В Минске стартовал открытый чемпионат Беларуси по самбо
22.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске стартовал открытый чемпионат Беларуси по самбо. Турнир на призы президента стал рекордным по числу участников – 300 атлетов из 30 стран, сообщает «МИР 24».
На ковер столичного Дворца спорта выходит немало именитых спортсменов. В том числе победители и призеры крупнейших мировых соревнований. Сильнейших выявляют в спортивном и боевом самбо. Кроме того учреждены специальные призы: «за волю к победе» и «лучшую технику».
В этом году в столице Беларуси пройдут Вторые Европейские игры и данный чемпионат стал тестовым соревнованием перед важнейшим спортивным форумом.
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Турнир на призы президента стал рекордным по числу участников. На соревнования прибыли 300 атлетов из 30 стран.
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