В Минске стартовал открытый чемпионат Беларуси по самбо. Турнир на призы президента стал рекордным по числу участников – 300 атлетов из 30 стран, сообщает «МИР 24».

На ковер столичного Дворца спорта выходит немало именитых спортсменов. В том числе победители и призеры крупнейших мировых соревнований. Сильнейших выявляют в спортивном и боевом самбо. Кроме того учреждены специальные призы: «за волю к победе» и «лучшую технику».

В этом году в столице Беларуси пройдут Вторые Европейские игры и данный чемпионат стал тестовым соревнованием перед важнейшим спортивным форумом.



«Он проходит, как рейтинговый, как просмотровый турнир. Заодно отработать все нюансы, которые возникнут на Европейских играх. И еще раз прокатать соревнования, чтобы Европейские игры прошли без сучка, без задоринки», – рассказал президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.



Во время Вторых Европейских игр 144 самбиста из разных стран разыграют 18 комплектов наград.