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Андрей Равков: «Защитники не только люди в погонах, защитником может быть и врач, и инженер»

22.02.2019 23:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Праздник доблести, отваги и мужества. В Минске 22 февраля прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Равков: «Защитники не только люди в погонах, защитником может быть и врач, и инженер»

Во Дворце Республики собралась элита Вооруженных Сил, а также те, кто десятилетия назад защищал границы нашей страны. Госсекретарь Совета безопасности озвучил поздравление Президента, слова благодарности в адрес ветеранов также прозвучали от действующих офицеров и курсантов.

Андрей Равков: «Защитники не только люди в погонах, защитником может быть и врач, и инженер»

Андрей Равков: «Защитники не только люди в погонах, защитником может быть и врач, и инженер»

Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны:
Этот праздник воспринимаю как родной, как часть жизни. Сейчас доволен и рад, что наши Вооруженные Силы, хоть по численности и не такие большие, но по мощи, мобильности, оснащенности и военной науке достойно защищают интересы и безопасность нашей родной Беларуси.

Андрей Равков: «Защитники не только люди в погонах, защитником может быть и врач, и инженер»

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Защитники – не только люди в погонах, защитником может быть и врач, и инженер. Служба солдата, офицера – она вроде бы не видна, их вроде много, они что-то выполняют, но это один из вкладов в мир того, что у нас в стране есть стабильность и безопасность.

Андрей Равков: «Защитники не только люди в погонах, защитником может быть и врач, и инженер»

Праздничный вечер продолжил концерт. Для гостей Дворца Республики музыкальные композиции исполнили военные коллективы и артисты белорусской эстрады.

Андрей Равков: «Защитники не только люди в погонах, защитником может быть и врач, и инженер»

Андрей Равков: «Защитники не только люди в погонах, защитником может быть и врач, и инженер»

Андрей Равков: «Защитники не только люди в погонах, защитником может быть и врач, и инженер»

Андрей Равков: «Защитники не только люди в погонах, защитником может быть и врач, и инженер»

Андрей Равков: «Защитники не только люди в погонах, защитником может быть и врач, и инженер»
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Праздник доблести, отваги и мужества. В Минске 22 февраля прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества, сообщили в...
 
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