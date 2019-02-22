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Андрей Равков: «Защитники не только люди в погонах, защитником может быть и врач, и инженер»
Новости Беларуси. Праздник доблести, отваги и мужества. В Минске 22 февраля прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Республики собралась элита Вооруженных Сил, а также те, кто десятилетия назад защищал границы нашей страны. Госсекретарь Совета безопасности озвучил поздравление Президента, слова благодарности в адрес ветеранов также прозвучали от действующих офицеров и курсантов.
Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны:
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Праздничный вечер продолжил концерт. Для гостей Дворца Республики музыкальные композиции исполнили военные коллективы и артисты белорусской эстрады.
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Новости Беларуси. Праздник доблести, отваги и мужества. В Минске 22 февраля прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества, сообщили в...
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