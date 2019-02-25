Сегодня, 26 февраля, в рамках общегородской инициативы "1000 деревьев к 1000-летию Бреста" на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоялась экологическая акция. Сотрудниками спортивного комплекса было высажено около 40 саженцев молодых еловых деревцев. Таким образом, заложенная на гребном канале в 2017 году "аллея чемпионов" приросла в настоящий сквер "Гордости и славы".





Каждый участник смог обозначить свое персональное деревце, с позитивным настроением неподдельно поспособствовав тому, что бы наш любимый город был еще более зеленым и экологически чистым.















































































