ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 40 елочек высадили на гребном канале в рамках акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста"

26.02.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня, 26 февраля, в рамках общегородской инициативы "1000 деревьев к 1000-летию Бреста" на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоялась экологическая акция. Сотрудниками спортивного комплекса было высажено около 40 саженцев молодых еловых деревцев. Таким образом, заложенная на гребном канале в 2017 году "аллея чемпионов" приросла в настоящий сквер "Гордости и славы". 

Около 40 елочек высадили на гребном канале в рамках акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста"

Каждый участник смог обозначить свое персональное деревце, с позитивным настроением неподдельно поспособствовав тому, что бы наш любимый город был еще более зеленым и экологически чистым.

Около 40 елочек высадили на гребном канале в рамках акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста"

Около 40 елочек высадили на гребном канале в рамках акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста"

Около 40 елочек высадили на гребном канале в рамках акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста"

Около 40 елочек высадили на гребном канале в рамках акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста"

Около 40 елочек высадили на гребном канале в рамках акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста"

Около 40 елочек высадили на гребном канале в рамках акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста"

Около 40 елочек высадили на гребном канале в рамках акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста"

Около 40 елочек высадили на гребном канале в рамках акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста"

Около 40 елочек высадили на гребном канале в рамках акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста"

Около 40 елочек высадили на гребном канале в рамках акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста"

Около 40 елочек высадили на гребном канале в рамках акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста"

Около 40 елочек высадили на гребном канале в рамках акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста"

Около 40 елочек высадили на гребном канале в рамках акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста"

Около 40 елочек высадили на гребном канале в рамках акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста"

Около 40 елочек высадили на гребном канале в рамках акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста"

Около 40 елочек высадили на гребном канале в рамках акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста"

Около 40 елочек высадили на гребном канале в рамках акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста"

Около 40 елочек высадили на гребном канале в рамках акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста"

Около 40 елочек высадили на гребном канале в рамках акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста"

Около 40 елочек высадили на гребном канале в рамках акции "1000 деревьев к 1000-летию Бреста"

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
   Сегодня, 26 февраля, в рамках общегородской инициативы "1000 деревьев к 1000-летию Бреста" на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Добрушскім раёне ратавалі зваршчыка, якога прыціснуў трактар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика