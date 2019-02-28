Единый день безопасности завершился

С 20 февраля по 1 марта в Буда-Кошелевском районе проходил Единый день безопасности.

В течение десяти дней силы всех служб района были направлены на повышение культуры безопасности населения, ежедневно проводились профилактические мероприятия в детских садах и школах, в трудовых коллективах организаций. Завершилась акция проведением объектовой тренировки на территории Буда-Кошелевского филиала ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат».

По тактическому замыслу произошла разгерметизация технологического оборудования, в котором находится аммиак. Далее производилась отработка сообщения об аварии в дежурную службу МЧС, а также первичные действия объектовых звеньев направленные на остановку работы технологического оборудования, эвакуацию персонала. Затем в работу включились спасатели, которые приняли руководство ходом ликвидации условной чрезвычайной ситуации на себя. Спасателями был произведен поиск возможных пострадавших, а также организовано осаждение аммиачного облака, успевшего образоваться в результате испарения вышедшего аммиака.













