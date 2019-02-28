Тема года для СМИ, онлайн-формат и воспитание молодежи обсудили на итоговой коллегии главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома

Гражданскую позицию формируют смолоду

– Нынешняя коллегия подводит итог работы идеологического звена, позволяет оценить то, что было сделано для людей, развития, консолидации нашего общества, еще раз расставить акценты и спланировать проекты в текущем году. В числе приоритетных вопросов – воспитание и идеологическое сопровождение граждан. Приятно, что в этих направлениях активизировалась работа общественных объединений – БРСМ, «Белой Руси», Белорусского союза женщин и других. Их деятельность направлена прежде всего на объединение людей по интересам, по важным для них направлениям, – рассказал Виктор Лискович. – Вместе с тем большой потенциал есть у первичек на предприятиях и в организациях. Активисты должны знать, какие проблемы волнуют коллектив, и в меру сил их снимать, решать, выносить на обсуждение.









– Множество факторов влияют на формирование гражданской позиции. В этой работе нет места формализму, – отметил Иван Лавринович. – Нужно больше использовать потенциал студенческой молодежи, скоординировать усилия представителей школ, военкоматов, идеологического звена и других заинтересованных структур на повышении уровня патриотического воспитания подрастающего поколения. На сегодняшнем этапе идеологическая работа должна давать реальные результаты. Главное, что мы располагаем необходимыми ресурсами для того, чтобы показывать ребятам все то лучшее в стране, чем можно гордиться. В первую очередь СМИ нужно обратить внимание на человека труда – главного героя нашего времени.



Услышать и помочь

Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Александр Версоцкий отметил, что в области выстроена эффективная система работы, которая позволяет оперативно узнавать потребности людей.





– Социологические опросы подсказывают, какие темы волнуют население, а это, в свою очередь, – направления для работы власти, для оперативных мер и грамотного разъяснения и темы для средств массовой информации. Своевременная реакция позволяет снизить напряженность, возникающую в обществе, решать проблемы людей, – отметил он.

Популярной формой работы в прошлом году стали отчеты руководителей органов власти перед населением. И такой формат общения с людьми также дал положительные результаты. Всего в каждом районе прошло несколько десятков таких встреч. Люди не только из первых уст узнавали, над решением каких вопросов работают представители органов власти, но и говорили о том, что их волнует. Многие вопросы в результате удается решать по горячим следам. Реакция СМИ на это не должна заставлять себя ждать.

– Важно, чтобы итоги таких встреч, работа председателей райисполкомов на местах, находила отражение на страницах региональных СМИ, – добавил Александр Версоцкий.





Идеологический кластер

Каким должен быть идеолог завтрашнего дня? Этот вопрос также поднимался на повестке коллегии. Всесторонне развитым, образованным, компетентным, преданным стране и народу человеком, умеющим оценить то, что имеет и дать объективную оценку происходящим вокруг процессам.

– Работники идеологического звена должны иметь возможность постоянно повышать свою квалификацию. В Гродно в этом году областным институтом развития образования, ГрГУ имени Я.Купалы, главным управлением идеологической работы и по делам молодежи облисполкома будет создан идеологический кластер. Во время встреч будут рассматриваться и анализироваться актуальные темы не только в масштабах области и страны, но и мира. А в качестве спикеров, в том числе, будут выступать представители силовых структур, политологи, социологи и другие эксперты в своих сферах, – добавил Александр Версоцкий.





Приоритет онлайн-формата

По результатам социологических опросов, более 80% населения в качестве основного средства получения информации назвали интернет. Сделать более качественным свое присутствие в интернет-пространстве – такая задача на будущий год поставлена перед предприятиям и организациям области. Это позволит формировать имидж предприятия у посетителей, партнеров, потребителей продукции и просто членов коллектива, которые понимают, что их предприятию есть чем гордиться.

– Из задач на 2019 год – работа на новом уровне и сайтов райисполкомов. Важно изменить подходы к наполняемости этих онлайн площадок, сделать контент более привлекательным и оперативным. А этого наряду с другими факторами положительно влияет на имидж органов государственной власти, – считает Иван Лавринович.

Работа по качественному созданию и наполнению сайтов, размещению актуальной информации должна быть налажена в каждом районе области. В этом году планируется завершить интеграцию сайтов предприятий и организаций области в социальные сети. Лучше всех пока в этом вопросе сработали в Ленинском и Октябрьском районах Гродно, Островецком, Волковысском, Гродненском районах. Подтянуть работу следует в Новогрудском, Мостовском и Слонимском районах.





Общественный результат

В прошлом году по инициативе и при активном участии общественных организаций в области прошли сотни знаковых мероприятий.

Сегодня в области поставили задачи наладить системный подход в работе первичных организаций. «Белая Русь», БРСМ, Белорусский союз женщин, Фонд мира, профсоюзы – есть резервы и направления для работы каждого из объединений. В 2019 году планируется сделать постоянными встречи с первичками и представителями власти на предприятиях, чтобы ориентировать их на более активную работу.













Внимание – молодым специалистам и трудовым отрядам

В районах необходимо укрепить работу по повышению уровня закрепляемости молодых специалистов на предприятиях и организациях.

Закрепляемость молодых специалистов после двухлетней отработки в области увеличилась. Вместе с тем, работа в некоторых районах оставляет желать лучшего – молодые специалисты уезжают. Нельзя назвать формулу, которая одинаков работала бы в каждом случае, важен индивидуальный подход. И этому в районах должны уделить первостепенное внимание.

Перед идеологической вертикалью в тех районах, где слабо организована работа студотрядовского движения, поставил задачу определить места, на базе которых молодежь будет трудиться летом и активно поддерживать стремление молодежи продуктивно проводить свободное время.

Новые медиа – конвергентные СМИ

На коллегии подчеркивалось: будущее СМИ зависит от их конвергентности. Задачи редакций активно развивать и укреплять свои позиции в интернет-пространстве, социальных сетях, вести работу по усовершенствованию сайтов газет.

Мультимедийность СМИ – основа и экономического успеха работы газеты. В числе главных информационных поводов для СМИ в этом году – 75-летие Гродненской области, 75-летие освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, День белорусской письменности в Слониме, а также II Европейские игры в Минске.

– Гродненщина готовится достойно встретить это событие, некоторые населенные пункты области примут эстафету огня II Европейских игр «Пламя мира». Участие в этих знаковых мероприятиях примет и молодежь. Важно, чтобы все жители области ощутили масштабность событий и оценили свою сопричастность им. Ив этом огромная роль принадлежит СМИ и идеологическому активу, – сказал Виктор Лискович.





В завершении коллегии вручены почетные грамоты облисполкома, благодарности областного Совета депутатов. Вручены награды главного управления идеологической работы и по делам молодежи и общественных организаций за освещение различных тем и победу за участие в тематических конкурсах. Лидеры по эффективности идеологической работы в прошлом году – Лидский и Мостовский районы.







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