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Председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук встретился с коллективом работников Берестовицкого лицея

01.03.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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В первый день марта состоялась встреча члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, председателя Гродненского областного Совета депутатов, депутата Гродненского областного Совета депутатов двадцать восьмого созыва по Берестовицкому избирательному округу № 18 Игоря Жука с трудовым коллективом Берестовицкого сельскохозяйственного лицея. 



Спектр вопросов, на которых заострил свое внимание в ходе выступления перед коллективом работников лицея Игорь Жук, был довольно разнообразным. Он коснулся не только темы регионального развития, роли депутатского корпуса в этом, но и некоторых аспектов международного сотрудничества нашей страны в целом и Гродненской области в частности. 

Большое внимание Игорь Георгиевич в своем общении с работниками лицея уделил вопросам занятости населения. Он отметил, в частности, что основной критерий оценки работы местных органов власти на местах сегодня – это решение проблемы занятости. В области создано за 2018 год около 6 тысяч рабочих мест на новых предприятиях и новых производствах. А в целом по стране создано 70 тысяч новых рабочих мест. В этой связи разговор зашел и о перспективах развития частного бизнеса. 

Председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук встретился с коллективом работников Берестовицкого лицея


Игорь Жук остановился также на некоторых моментах деятельности областного Совета депутатов. Он отметил, что на уровне областного Совета курируется 18 региональных комплексов государственных программ. Эти программы касаются в основном решения наиболее актуальных вопросов, которые беспокоят наших людей. Проводятся социологические опросы, изучается общественное мнение. Депутатский корпус принимает участие в обсуждении программ, а затем осуществляет контроль за их реализацией. Как одна из эффективных форм работы областного Совета депутатов – проведение выездных заседаний в регионах. В результате накапливается опыт решения тех или иных проблем в каждом конкретном регионе. 

В конце разговора Игорь Георгиевич ответил на вопросы присутствующих, которые касались благоустройства городского поселка, развития сферы общественного питания и некоторых других моментов. 

В тот же день Игорь Жук провел личный прием граждан и одновременно прямую линию с населением Берестовицкого района в Малоберестовицком сельисполкоме. 

Председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук встретился с коллективом работников Берестовицкого лицея


 

 
 
 
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В первый день марта состоялась встреча члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, председателя Гродненского областного...
 
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