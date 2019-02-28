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Председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук встретился с коллективом работников Берестовицкого лицея
01.03.2019 — Разное | Заря над Неманам
В первый день марта состоялась встреча члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, председателя Гродненского областного Совета депутатов, депутата Гродненского областного Совета депутатов двадцать восьмого созыва по Берестовицкому избирательному округу № 18
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Председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук встретился с коллективом работников Берестовицкого лицея
В первый день марта состоялась встреча члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, председателя Гродненского областного...
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